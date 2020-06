¿Cómo pasar la ITV caducada tras el estado de alarma?

Durante el confinamiento y su desescalada, el trajín de apps por los servidores de descargas ha sido como el de las horas punta de las grandes ciudades. Y una de esas aplicaciones es la que la DGT pone a disposición de los conductores y que permite que de dejes el carnet en casa.

En ella aparecen todos tus datos y un permiso de conducir válido para mostrar a los agentes en tu smartphone. Pero además muestra todos tus datos, los puntos, vehículos de tu popiedad y... la IVT de cada uno.

Al abrir la aplicación ha habido más más de una sorpresa en medio de la relajación del confinamiento. Y ahora que ya se puede sacar el coche, ¿cuándo paso la ITV?

Todo depende de cuándo se tenía que pasar. Si caducaba entre el 14 y el 20 de marzo (la primera semana del estado de alarma) habrá 45 días desde la finalización del estado de alarma. Y si caducaba a la semana siguiene, entre el 21 y el 27, serán esos 45 más otros 15. Cada semana más serán otros quince.

Para saber cuándo deberíamos pasar la ITV que nos caducó por ejemplo el 20 de mayo, usaríamos la siguiente fórmula: 30+Nx15. Si N es la semana en la que estamos (la del 16 al 22 de mayo es la décima semana) tendríamos de plazo para pasarla 30 +10x15=180 días.

Muchos más días que las caducadas la primera semana. Pero tener más días no es necesariamente mejor. Y es que la fecha de la siguiente revisión no se cuenta desde el momento en el que la has pasado, sino en el que la tendrías que haber pasado.

Si nuestro vehículo ya está entrado en años y pasa una inspección anual, apurar los 180 días nos puede llevar hasta dentro de seis meses, más o menos hasta noviembre y a los seis meses llegaría otra vez el 20 de mayo, teniendo que pasar de nuevo la ITV. Así que apurar los plazos puede no ser tan buena idea.

El que ya tenía una cita concertada cuando se decretó el estado de alarma, mala suerte, será necesario pedir otra.

Por último una cosa a tener en cuenta es el seguro. No porque exista este lío monumental de fechas, citas y aplazamientos se puede circular con la ITV caducada, ni fuera del estado de alarma ni de los plazos de las prórrogas. Si alguien lo hace estaría conduciendo sin seguro. Lo más claro de toda esta complicada situación es que circular de manera ilegal acarrea una multa. Y eso en el caso de que no tenga un accidente.

Y quien quiera volver a conducir ahora que ya se puede y es de los que tiene ampliado el periodo de inspección deberá tener en cuenta sus plazos, no vaya a tener al final otra desagradable sorpresa económica.