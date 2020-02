Euskaltel afirma que sabe "competir con agresividad en precio y servicio"

BILBAO - Euskaltel está preparada para dar el salto con la marca Virgin a ese 85% del mercado del Estado español en el que todavía no está presente, indicó ayer su consejero delegado José Miguel García, antes de destacar que en el grupo "sabemos competir con agresividad, por precio si es preciso pero queremos competir poniendo el foco en el servicio a los clientes".

El máximo responsable del operador de telefonía vasco que controla las marcas Euskaltel, R, y Telecable interpelado sobre la estrategia comercial a seguir para ganar clientes con Virgin en España señaló que apostarán por una propuesta convergente, -TV, telefonía e Internet-, con una "oferta de valor" que combinará servicio y también precio. Pese a dicha declaración de principios, José Miguel García reconoció que en el mercado de telecomunicaciones español donde ya están cuatro grandes operadores, y Euskaltel aspira a ser el quinto, hay una guerra de precios que no comparte. "Me parece un error, que destruye valor. Desgraciadamente hay cuatro millones de consumidores que se cambian todos los años de proveedor de telefonía y esto creo que no es sano. Nosotros queremos estar cerca del cliente con precios competitivos pero poniendo el foco en el servicio que le prestamos".

Esta valoración del mercado la realizó José Miguel García en el posterior coloquio a una conferencia suya bajo el título Euskaltel, hacia un operador nacional deslocalizado de Madrid, desarrollada en un acto organizado por Cebek en el palacio Euskalduna de Bilbao.

El dirigente del grupo Euskaltel defendió en su intervención la "hoja de ruta de transformación" puesta en marcha en el grupo Euskaltel con la vista puesta en la expansión y crecimiento en España más allá de sus mercados naturales actuales, País Vasco (Euskaltel), Asturias (Telecable) y Galicia (R), una expansión cuyos detalles se guardó hasta el 10 de marzo "cuando presentaremos el plan de negocio aquí en Bilbao, en un acto al que acudirán medio centenar de inversores internacionales".

José Miguel García recordó que el grupo está bien preparado para salir a competir en el mercado español. "Tenemos tecnología, conocimiento y con las pruebas piloto que hemos realizado para expandirnos en Navarra, Cataluña, La Rioja y León, hemos afinado la oferta"

García recordó que Euskaltel con una cuota de mercado del 30% en el mercado residencial y de hasta el 50% en el de empresas en sus mercados naturales ya es el quinto operador nacional en el norte peninsular. "Este es un grupo de aquí con 586 empleos directos, que sabe competir, preparado, con tecnología, que factura 685 millones de euros, de los que el 48% en Euskadi, y cuenta con 780.000 clientes".

García resaltó que las decisiones de Euskaltel se "toman aquí" y aprovecho la ocasión para vender a las empresas sus servicios. "Somos un buen socio, por ejemplo, para gestionar sus datos. El 80% de los datos de las grandes empresas de Madrid están en el extranjero. ¿Por qué no en el País Vasco? Estarían mejor porque aquí hay un sector de ciberseguridad de primer nivel".