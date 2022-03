Aritz Erkiaga y Jon Zabala, a la final del Jai Alai Winter Series

Aritz Erkiaga-Zabala 15 10 5

Beaskoetxea-Ibon 7 15 1

Duración: 1h 23:25 minutos de juego.

Saques: 1 de Aritz Erkiaga.

Faltas de saque: Ninguna.

Pelotazos: 416 pelotazos en juego.

Tantos en juego: 14 de Aritz Erkiaga, 4 de Zabala, 7 de Beaskoetxea y 3 de Ibon Aldazabal.

Errores: 3 de Aritz Erkiaga, 10 de Zabala, 5 de Beaskoetxea y 5 de Ibon Aldazabal.

Marcador: 15-7, 10-15 y 5-1.

Incidencias: Semifinal del Torneo Jai Alai Winter Series de cesta punta profesional celebrada en el frontón Gernika Jai Alai de Gernika. Llenazo. 1.400 espectadores.

Aritz Erkiaga es un mago. Va al frontón con frac y chistera. El campeón del Individual es capaz de marcar la diferencia, meter una marcha más y anotar un quiebro al destino. Tiene esa capacidad innata que crece en el ADN del artista. Se puede entrenar, sí; pero hay cosas intangibles que residen solo en los más dotados. Estuvo en los dedos de Thelonious Monk, en las botas de Diego Armando Maradona, en el pincel de Salvador Dalí, en las piernas de Usain Bolt. El misterio existe. Debido a ello, Erkiaga es capaz de levantar suspiros, aplausos, pasiones. Por algo va de colorado.

El delantero de Ispaster y Jon Zabala, un hercúleo zaguero con alma de partisano, se clasificaron ayer lunes para la final del Jai Alai Winter Series en el frontón de Gernika, lleno por sexta vez en las siete jornadas de la competición. Necesitaron del desempate para tumbar a Diego Beaskoetxea e Ibon Aldazabal.

Los azules no comenzaron con buen pie, pero se subieron a las barbas de sus rivales merced a los fogonazos del veterano ídolo local y el control de su compañero. En definitiva, se estableció una semifinal de tres capítulos: uno para cada bando y un desempate colorado hasta la médula, en el que Erkiaga fue el tic tac.

Aldazabal es más técnico que Zabala, pero el markinarra suple cualquier problema con una gran capacidad física y de sacrificio. Jon inició la contienda con cuatro errores y un 0-5 que no mermó su carácter. El colorado tiene muchas experiencias en la mochila y no se viene abajo. Elegante Diego, erró un dos paredes que se le fue a la chapa. Y ahí comenzó el dominio de Erkiaga y Zabala. En el primer joko, Ibon no fue capaz de tomar el timón del partido y se tradujo en una situación preponderante de sus contrincantes. El revés fue el ariete del delantero de Ispaster que, con el ritmo de su lado, convirtió a Beaskoetxea en un mero espectador. Del 3-6 se escaparon al 8-6. La tacada marcó el devenir del choque, pues el gernikarra y el de Berriatua únicamente fueron capaces de anotarse un tanto más: un pelotazo de Ibon por la pared. Aritz, entretanto, sacó brillo al bisturí con un catálogo de remates. 15-7.

La película cambió en el segundo set. Y eso que Erkiaga-Zabala comenzaron mandando 2-0. Beaskoetxea pidió protagonismo y trocó la contienda de azul. Aldazabal, asentado, fue dueño y señor de los cuadros largos. A raíz del 3-3, exprimieron a Zabala y evitaron a Erkiaga. Buen plan. Estuvieron 3-8 y 7-13. El delantero de Ispaster enredó, sacó petróleo de jugadas aisladas y puso pimienta en el plato con otra ristra de trazos extraordinarios, especialmente un dos paredes de revés desde el ocho increíble, carne de youtube. Era el 8-13. Soñaron con la remontada hasta el 10-13. Sin embargo, con la manija del bando rival, el luminoso terminó por descerrajarse con un pelotazo por el txoko de Diego y un error de Zabala.

En el desempate no hubo mella para Erkiaga. Zabala comenzó entonado y los colorados crecieron. En un abrir y cerrar de ojos: 5-1. Aritz impuso su ley. La del misterio.

La actualidad

Sexto llenazo en Gernika

1.400 espectadores. El frontón Gernika Jai Alai volvió a vivir ayer otra tarde de gala y tiros largos. 1.400 espectadores se reunieron en las gradas de la cancha vizcaina, un auténtico monumento a la cesta punta, para calentar el primer encuentro de semifinales del Jai Alai Winter Series, formato que se está aprovechando del cierre de Dania Jai Alai para poner sobre el tapete a los mejores puntistas del planeta. De este modo, la competición, que se encuentra ya en su fase final, pues solamente quedan dos festivales por delante, suma seis llenazos en siete jornadas, cinco de ellos consecutivos. De hecho, únicamente se quedó el segundo partido del torneo invernal sin colgar el cartel de no hay billetes. Así las cosas, para la final, prevista para el domingo 20 de marzo, en un horario de mañana (a partir de las 12.00 horas), está todo el aforo completo desde hace semanas. El veneno por la cesta punta no deja de crecer.