Un duelo para revertirla racha

EN el Parejas cada punto es importante. Tanto los primeros partidos como los últimos valen lo mismo. Pero es en el desenlace de la liguilla cuando la situación se aclara y cada pelotari ve sus objetivos realistas más de cerca. La tensión aumenta y en muchos casos las urgencias aparecen. Mikel Urrutikoetxea y Aitor Aranguren todavía tienen un mínimo margen de error. Con tres partidos por jugarse, están empatados con Erik Jaka y Jon Mariezkurrena en la última posición que da acceso al play-off. La eliminación matemática todavía es lejana, pero el de Zaratamo y el de Aginaga deben dejar atrás el bache en el que están inmersos para ganar lo antes posible. Mañana en Gernika tendrán la oportunidad de hacerlo ante una de las parejas más en forma del campeonato, la compuesta por Jokin Altuna y Julen Martija. Los cuatro pelotaris se citaron ayer en el frontón Santanape para elegir el material y todos ellos quedaron satisfechos con los cueros escogidos.

Urrutikoetxea y Aranguren llevan estas últimas semanas con sensaciones contrapuestas. Su juego no es malo, pero la victoria no termina de llegar y ya suman cuatro partidos consecutivos sin ganar, todos los de la segunda vuelta. "No están saliendo las cosas como nosotros queremos. Si estamos peleando en cada partido y tratando de ser competitivos, haciendo las cosas lo mejor posible. Hemos tenido opciones de ganar algún punto más, pero no ha podido ser y hay que seguir trabajando", declaró Urrutikoetxea durante la elección de material.

Los de Baiko se enfrentan mañana en Gernika a una pareja a la que vencieron por un contundente 22-4 en la primera vuelta. Un recuerdo positivo, pero al que resta importancia el propio Urrutikoetxea: "Cada fin de semana y cada partido todo cambia. El frontón, el día de cada uno... espero un partido totalmente diferente". En aquel partido Altuna III llegó recién salido de una lesión, incluso todavía tenía ciertas molestias en la mano, y Martija no estaba al nivel que se encuentra ahora mismo. Las cosas han cambiado mucho desde aquella jornada en Urduliz y las rachas también son muy diferentes. "Los dos hacen una pareja muy compensada y completa. Julen está rindiendo a un altísimo nivel y luego Jokin sabemos la facilidad que tiene a la hora de terminar el tanto y de ayudar al compañero. Espero a la mejor pareja en contra y a ver si somos capaces de adaptarnos", analizó el zaratamoztarra.

En esta fase del campeonato, las calculadoras acostumbran a echar humo. Muchas posibilidades, empates beneficiosos y perjudiciales y carambolas de última hora que pueden variar cualquier pronóstico. Es la costumbre de los finales de las liguillas, pero Urrutikoetxea todavía sigue centrado en lo suyo, sin mirar más allá del partido de mañana. "Tenemos que ir semana a semana y a ver en que situación estamos. La clasificación está bastante apretada tanto por arriba como por abajo y tenemos tres partidos importantes", comentó Urrutikoetxea, que no ve como un choque a vida o muerte el duelo de Gernika: "Es importante, pero no diría que es una final". Lo que tiene claro el vizcaino es que ocurra lo que ocurra, deben pelear hasta el último tanto para seguir en la lucha: "Estamos con ganas e ilusión. En el deporte hay veces que las cosas salen bien y los resultados acompañan y estas semanas no están acompañando. Pero soy optimista y hay que seguir trabajando".

altuna III no se fía Está claro que el favoritismo mañana en Gernika será para Altuna III y Martija. Su buen nivel de las últimas semanas se ha visto recompensado con buenos resultados y además la apretada clasificación les exige ganar para seguir en la lucha por los dos primeros puestos. Sin embargo, el amezketarra no se fía de sus rivales. Sabe que las sorpresas son una costumbre en este campeonato y que deberán emplearse a fondo para derrotar a Urrutikoetxea y Aranguren: "En muchos partidos han estado ahí aunque no hayan podido ganar. Es una pareja muy peligrosa. Aitor defiende muy bien si no le rompes y Mikel está haciendo un grandísimo campeonato. Siembre digo que las valoraciones no las hago en cuanto a clasificaciones si no en cuanto a juego y para mí Mikel está siendo uno de los mejores del campeonato".

"Para mí Urrutikoetxea está siendo uno de los mejores del campeonato" Jokin Altuna Delantero de Aspe