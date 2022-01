Una vuelta de final en final para Ezkurdia y Tolosa

Joseba Ezkurdia y Xabier Tolosa viven de final en final. Con la segunda vuelta ya empezada y los deberes todavía sin hacer, cada partido es una batalla por la supervivencia en el Parejas. Los de Aspe están situados en la última posición y aspiran a acercarse a los puestos del play-off, que al inicio de esta jornada defienden Urrutikoetxea y Aranguren con dos victorias más. Sin embargo, no todo son malas noticias. El arbizuarra y el zaguero de Anoeta van a más y la semana pasada por fin pudieron confirmar sus buenas sensaciones con un triunfo. Este domingo en el Bizkaia quieren que lo de la semana pasada sea la chispa que les permita despegar en el campeonato. No lo tendrán fácil ya que enfrente estarán Iker Irribarria y Beñat Rezusta. Una de las combinaciones más fuertes de esta edición y que también llegan en estado de gracia. Las dos parejas se citaron ayer jueves en el frontón bilbaino, no hubo ninguna queja con respecto al material y los pelotaris se decantaron por pelotas "diferentes".

En el último partido, Ezkurdia y Tolosa vencieron por 18-22 a Jokin Altuna y Julen Martija. El zaguero de Anoeta tuvo una actuación sobresaliente y fue clave en la victoria. "Para mí, por lo menos fue una dosis de confianza. Tanto Ezkurdia como yo hicimos un buen partido. Para nosotros era muy importante el punto y lo conseguimos", afirmó el guardaespaldas guipuzcoano durante la elección de material. Fue un triunfo que les permitió convertir el buen juego de los anteriores encuentros, en los que cayeron por muy poco, en un resultado positivo. "Llevábamos algunos partidos sin ganar. Estábamos jugando bien, pero no llegaba ese punto. Hacia los finales del partido hacíamos fallos que no nos permitían ganar, pero el otro día estuvimos bien, dimos el cien por cien de nuestro juego y pudimos ganar", añadió.

La victoria de la pasada jornada no hizo que Ezkurdia y Tolosa se desmarcaran de la última posición. La necesidad de ganar sigue estando muy presente y cada vez tienen menos margen para el error. "Al final seguimos en la última plaza y ahora es lo que hay. Si queremos optar a un puesto del play-off habrá que ir ganando y todos los partidos serán muy importantes para nosotros", comentó Tolosa. Todavía queda toda la segunda vuelta, pero los de Aspe deben recortar los dos puntos de diferencia que tienen en estos momentos.

Aunque conseguir un punto este domingo en el Bizkaia no será sencillo para el arbizuarra y el anoetarra. Tolosa sabe que el trabajo se le apilará con dos pegadores como Irribarria y Rezusta y está preparado para estar durante algunas fases del partido cerca del rebote: "Le pegan mucho a la pelota y suelen cargar el juego mucho en los cuadros de atrás. Estoy seguro que tendré que trabajar mucho por detrás del cuadro siete e intentar sujetar el bombardeo de esta pareja". Ese será el primer paso y a partir de ahí será el turno de Ezkurdia, que tendrá que meter mucha velocidad al juego para desarbolar a sus adversarios de la siguiente jornada.

También llegan en una dinámica ganadora Irribarria y Rezusta. Superaron en el partido anterior a Danel Elezkano y José Javier Zabaleta y quieren alargar la racha este domingo. Sus rivales están en la última posición, pero no se fían de ello. "Está claro que ganar da confianza, pero ellos también vienen de ganar. Xabi viene de hacer un partido muy bueno y tienen la necesidad de sumar puntos. Desde el principio comenzarán a tope y nos conviene aguantarles desde el principio", declaró el delantero de Arama.