Oportunidad para la revancha para Elezkano y Zabaleta

Danel Elezkano y José Javier Zabaleta viajaron por el Parejas con paso firme. Victoria tras victoria, su candidatura no dejó de crecer y llegaron a parecer imbatibles, hasta que aparecieron Iker Irribarria y Beñat Rezusta. Los dos zurdos de Aspe demostraron que no hay combinación que no pueda ser derrotada y no se conformaron únicamente con vencer a los líderes del campeonato, les dejaron en solo siete tantos. Son las cosas del Parejas, escenarios que cambian en un solo fin de semana. Ahora, Elezkano y Zabaleta ya miran al futuro y para recuperarse del golpe tienen a unos de los rivales más complicados, Jokin Altuna y Julen Martija, los únicos pelotaris que habían conseguido derrotarles hasta este fin de semana. El partido será el sábado en el Labrit y ayer jueves los cuatro protagonistas se citaron en el frontón iruindarra para realizar una elección de material en la que acabaron satisfechos con las pelotas escogidas.

La derrota no tiene solo connotaciones negativas. También puede ser una motivación. La manera de poner de nuevo los pies en el suelo y aprovechar la rabia para tratar de tomarse la revancha en la siguiente oportunidad. "Después de una semana en la que has perdido el partido, la siguiente intentas entrenar lo mejor posible para que no vuelva a ocurrir y a ver si conseguimos ganar el sábado", apuntó Zabaleta. Aunque los líderes del Parejas están tranquilos y reconocieron que la derrota y el contundente resultado en contra no fueron solo por sus propios deméritos. "Para mí es la pareja más fuerte del campeonato y son capaces de hacer el mejor partido contra cualquiera. Jugaron muchísimo y, porque estaba dentro de la cancha, si no me hubiera gustado estar en la grada viendo el partido que hicieron los dos. La verdad es que no pudimos hacerles frente", reconoció el etxarrendarra.

Para dar la vuelta a esta situación y volver a coger esa racha ganadora tendrán como rivales a la única pareja que no han sido capaces de ganar en este campeonato. Ese resultado fue una la confirmación de que en este campeonato no hay ningún rival sencillo y Zabaleta lo resaltó: "Nos sirve para saber que, como todos los partidos, será muy difícil. En la primera vuelta así fue, les hicimos 17 tantos y fue un partido reñido. Eso es lo que espero este sábado. Tendremos que luchar hasta el final si queremos ganar". El zaguero etxarrendarra reconoció el potencial de sus rivales y destacó la necesidad de hacer un buen partido para hacerles frente: "Será un partido muy difícil. Son una pareja muy sólida. Jokin está en un estado de forma bueno y Martija está demostrando ser un zaguero muy sólido, que siempre cumple. Además este frontón se les da muy bien".

Sus rivales no se fían y el tropiezo de la semana pasada no les hace bajar la guardia, todo lo contrario. "Cuando se pierde así de fácil, al siguiente partido vas con más ganas y en esos casos sobre todo José suele ser peligroso. Estoy seguro de que hará buen partido y sabemos que jugando Zabaleta a su nivel es muy difícil ganarle. Tendremos que hacer las cosas muy bien, sobre todo empezar bien y a ver qué tal sale el partido", analizó Martija, que también viene de perder el pasado fin de semana. Dos parejas que luchan por ganarse un puesto en lo más alto y que llegan tras un tropiezo que no ha hecho que se vengan abajo, si no que miren el siguiente partido como una oportunidad para tomarse la revancha en un choque lleno de importancia.

