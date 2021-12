Jokin Altuna se alista para el partido de Urduliz

35 minutos. Nada más. Jokin Altuna ha necesitado ese tiempo este miércoles en el frontón Iparralde de Urduliz para dar el visto bueno a su zurda. Se ejercitó para comprobar cómo estaba la mano que le había imposibilitado ser de la partida en la cuarta jornada del Campeonato de Parejas.

El mal estaba localizado en la misma zona que le trajo de cabeza durante el verano. "Estoy bien, con ganas. Vendré con muchas ganas. Esperamos ganar el punto", desgrana el puntillero de Amezketa. La cita del viernes ante Urrutikoetxea-Aranguren, que abre la quinta jornada del Parejas, está en el horizonte. Julen Martija, compañero de Jokin, no pudo acudir a la liturgia con el material por motivos personales.



UN DOLOR QUE VIENE DE LEJOS

Los acontecimientos: en la época estival sufrió de la zurda, en el Cuatro y Medio tuvo un respiro, en el partido del 6 de diciembre Beotibar contra Elezkano II-Zabaleta le entró una pelota, el pasado viernes se probó y las sensaciones no eran buenas. Decidió parar. Le sustituyó Peio Etxeberria, sin suerte.

El dolor se divide en "dos puntos". "Se trata de la misma zona que me hizo sufrir en verano. Si hubiera sido en un punto, se habría librado bien; pero tenía dos, por lo que era necesario hacer un agujero más grande para esquivarlos y era más complicado. Me han limpiado la zona y espero estar bien", señala.

De cara a la recuperación, Altuna III declara que "he procurado hacer sesiones que no fueran muy fuertes". Asimismo, ha tomado "masajes" para rehabilitar la zurda. De hecho, el martes realizó un ensayo más largo con Jokin Etxaniz, técnico de Aspe, en Tolosa.



NO MEDIATIZA

Altuna III recita que la baja "no creo que mediatice"."Respecto a los entrenamientos, no están siendo las típicas semanas, pero siempre digo que los pelotaris tenemos que estar preparados. No siempre se suele estar bien. Hay que saber jugar estos días y dar lo que tenemos dentro", especifica el campeón en curso del Manomanista y el Cuatro y Medio.



GANAR LOS PARTIDOS CLAVES

Para el manista guipuzcoano, la cita de este viernes en Urduliz es esencial. Se miden dos combinaciones con dos victorias y dos derrotas en sus casilleros. Es temprano, aunque hay que empezar a marcar músculo.

"Es un partido importante. Es el comienzo, pero sumar contra rivales directos es vital. Es muy importante para nosotros; después, si rascas contra los que están arriba, mucho mejor. Tengo claro cuáles son las parejas contra las que tenemos que sacar los puntos", especifica el amezketarra.

Sostiene que "por mi experiencia sé que vencer partidos como el que ganamos a Elezkano y Zabaleta es muy complicado. Estamos con dos puntos, pero ganar estos partidos aporta mucho en caso de empates".