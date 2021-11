Kilómetros y más kilómetros para sumar como pareja

La compenetración en la pelota requiere horas de vuelo. Kilómetros y más kilómetros en la cancha para sumar como pareja. En ese proceso de adaptación se encuentran las dos parejas que se enfrentarán mañana viernes en el Kurtzea de Galdakao a partir de las 23.00 horas. Mikel Urrutikoetxea y Aitor Aranguren tienen pocos partidos juntos en su historial y buscan mejorar en un campeonato que no espera a nadie, como ya pudieron comprobar en su descorche en esta edición del Parejas. Por su parte, Erik Jaka y Jon Mariezkurrena disputaron la semana pasada su primer partido como pareja. Sin probaturas previas, un estreno de campeonato. Y eso se notó. Al lizartzarra y al zaguero de Berriozar les costó arrancar y fueron de menos a más, pero no les dio tiempo para llegar al 22. Dos combinaciones que vivieron una derrota a las primeras de cambio y en el recinto galdakoztarra tratarán de resarcirse e iniciar su racha de victorias.

Los primeros partidos nunca son sencillos. Suponen un cambio de chip. Dejar de lado los partidos sin tensión competitiva en unos casos o tener que cambiar de modalidad por completo en poco tiempo. La adaptación tiene que ser inmediata y el rival no da oportunidades para la calma. En su estreno en el presente Parejas, Urrutikoetxea y Aranguren no dieron con la tecla. Unai Laso y Ander Imaz fueron muy superiores. "Faltó de todo. No tuvimos nuestro día, Imaz dominó y Laso cuando tuvo pelota acertó. Al final hay que pasar página y pensar en el siguiente partido. Esto es largo, pero siempre es bueno empezar sumando", comentó Urrutikoetxea en la elección de material que se celebró ayer sin incidentes en el Kurtzea. En ese próximo encuentro aparecen en el horizonte Jaka y Mariezkurrena, una pareja peligrosa y con mucho poder. "Es una pareja muy fuerte. Jon le pega mucho a la pelota y Erik si coge la pelota cerca, acaba fácil. Pero nosotros tenemos que centrarnos en lo nuestro y tratar de ser competitivos", reconoció el delantero de Zaratamo, que regresará este viernes a un frontón del que guarda "recuerdos bonitos".

En busca de encontrar esa sinergia que les lleve a la victoria están también Jaka y Mariezkurrena. Ante Peña y Albisu comprobaron que todavía tienen mucho trabajo por delante, pero el lizartzarra sacó conclusiones positivas de la derrota: "En el primer partido nuestro hubo dos fases. En la primera no supimos un poco de donde nos venía el viento y los Jon Ander nos hicieron un ocho. En la segunda sumamos algo más como pareja y ahora queremos darle continuidad". Su primera oportunidad para ello será su duelo ante Urrutikoetxea y Aranguren, dos pelotaris que también arrancaron con derrota. Sin embargo, Jaka no se fía del zaratamoztarra: "A Mikel le vi muy bien. En los últimos meses ha pegado un salto en cuanto a juego y confianza y eso se le nota. Está en un momento en el que si le dejas media oportunidad te hace mucho daño".

"En el primer partido faltó de todo, pero hay que pasar página y pensar en el siguiente" mikel urrutikoetxea Delantero de Baiko