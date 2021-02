Resistencia con premio en Ataun para Peña II y Albisu

Urrutikoetxea-Imaz 21

Peña-Albisu 22

Saques: 2 de Urrutikoetxea (tantos 1 y 10) y 2 de Peña II (tantos 6 y 22).

Faltas de saque: Ninguna.

Pelotazos: 535 pelotazos a buena.

Tantos en juego: 8 de Urrutikoetxea, 8 de Peña II y 6 de Albisu.

Errores: 4 de Urrutikoetxea, 2 de Imaz, 5 de Peña II y 6 de Albisu.

Marcador: 1-0, 2-1, 3-1, 4-2, 4-4, 5-7, 5-8, 6-8, 7-9, 8-9, 8-10, 9-14, 10-15, 11-15, 12-16, 13-16, 16-16, 21-17 y 21-22.

Incidencias: Partido correspondiente a la octava jornada de la liguilla de cuartos de final del Campeonato de Parejas de la LEP.M disputado en Ataun con las puertas cerradas al público.

La octava jornada del Parejas tocó anoche a su fin en Ataun con victoria de Jon Ander Peña y Jon Ander Albisu ante Mikel Urrutikoetxea y Ander Imaz, quienes no pudieron sumar su cuarto punto en un campeonato en el que el binomio azul alcanza las cinco victorias. El choque, que se presentaba igualado y con las espadas en todo lo alto, no defraudó al decantarse sobre el alambre con una reacción a tiempo de los dos Jon Ander, quienes sobrevivieron a un adverso 21-16 en contra tras perder después del primer descanso el mando de un partido que llegaron a tener bajo control.

Un saque de Urrutikoetxea que no encontró respuesta en Albisu sirvió para descorchar el encuentro, que cambió en un abrir y cerrar de ojos de dueños al calor de una rápida voltereta en el marcador por parte azul. Del 4-1 que proyectó el luminoso se pasó directamente al 4-7 con una tacada de seis tantos sustentada en el buen hacer del zaguero de Ataun, quien se movió como pez en el agua en casa en la primera mitad del envite ejerciendo un dominio sobre Imaz que favoreció a Peña II. Se desarrolló el pleito sin que Urrutikoetxea, contenido de entrada, lograra sentirse cómodo y con su escudero achicando agua sin parar en medio de una superioridad azul que continuó reflejándose en el marcador.

El 8-12 con el que ambas parejas llegaron al primer descanso, con el delantero de Zaratamo amenazando con caer en la precipitación como consecuencia de la escasas oportunidades para tratar de someter a Peña II, se convirtió en un esclarecedor 8-14 tras otra tacada de cinco tantos azules que, sin embargo, no minó la moral del binomio colorado, que se agarró con fuerza al partido para aprovechar cada regalo de sus oponentes y reducir las distancias hasta situarse con un 12-15 que dejaba abierto el desenlace de la cita. El pundonor de un bravo Imaz, que se negó a dar facilidad alguna a Albisu pese a la poderosa pegada que volvió a exhibir el ataundarra, ayudó sobremanera a que un Urrutikoetxea con luces y sombras, pero peligroso como de costumbre, se fuera entonando con el paso de los minutos hasta encontrar el momento de dar un paso al frente que derivó en un empate (16-16) que se explicó, sobre todo, en las pelotas regaladas por parte de unos y otros. Azules, no en vano, mezclaron tantos de sumo mérito y concesiones de las que se valieron colorados para dar la vuelta al partido con un parcial de 5-0 que no quedó ahí.

la voltereta

La furia colorada, lejos de detenerse y aplacarse, fue a más en medio de un clima favorable que llevó en volandas a Urrutikoetxea e Imaz, que aliviaron piernas y mente con un 18-16 favorable que pasó a reflejar un 21-16 que pareció definitivo. No lo fue. Nada más lejos de la realidad. La responsabilidad de tener que cerrar el choque pesó por sorpresa a una pareja que lamentó dar vidas extra a Peña II y Albisu, quienes igualaron la contienda en el cartón 21 y se llevaron el gato al agua con un saque que puso el lazo a la noche.