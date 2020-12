Artola se cita con Ezkurdia

Artola22

Peña II15

Duración: 42:59 minutos.

Saques: 5 de Artola (tantos 2, 8, 12, 16 y 20) y 1 de Peña II (tanto 6).

Faltas de saque: 1 de Artola (tanto 11) y 2 de Peña II (tantos 4 y 11).

Pelotazos: 194.

Tantos en juego: 9 de Artola y 11 de Peña II.

Errores: 2 de Artola y 6 de Peña II.

Marcador: 0-1, 1-1, 3-2, 3-3, 4-3, 4-4, 5-6, 5-7, 6-7, 7-7, 10-8, 10-10, 11-10, 13-11, 14-11, 14-12, 15-12, 18-13, 19-14, 20-15, 21-15 y 22-15.

Botilleros: A pesar de pertenecer a la misma empresa, Urretabizkaia II aconsejó a Artola y Aranguren hizo lo propio con Peña II.

Incidencias: Partido correspondiente a los octavos de final del Cuatro y Medio de Primera de la LEP.M disputado en Azkoitia, sin público en las gradas.

bilbao – Iñaki Artola, en busca de su mejor versión en la vuelta a la competición tras dejar atrás un periodo de inactividad provocado por una lesión y su positivo en covid-19, descorchó ante un pujante Jon Ander Peña la ronda de octavos de final del Cuatro y Medio, cita en la que hizo valer su experiencia y un efectivo saque para salir victorioso y citarse en cuartos con Joseba Ezkurdia, campeón del torneo en las dos últimas ediciones. La victoria, peleada de principio a fin, cayó en Azkoitia del lado del delantero de Alegia trabajo y desgaste físico mediante, pues Peña II no dio su brazo a torcer hasta el 22-15.

El choque, igualado de entrada, reflejó hasta cinco empates en el marcador (1-1, 3-3, 4-4, 7-7 y 10-10). Sin un vencedor claro a la vista, ambos pelotaris se fajaron de tú a tú en un intercambio de metralla con aciertos y errores de por medio, si bien fue Peña II quien más arriesgó. Lo hizo, a sabiendas de que sus opciones de clasificación pasaban por no dejar asentarse en la cancha a Artola, sin el éxito esperado, aunque la valentía le sirvió para mantenerse con vida hasta que le absorbió la precipitación. Ocurrió en la segunda mitad, cuando la experiencia del de Alegia marcó las diferencias.

El aplomo, no en vano, fue señalado por el propio Artola como una de las claves de su triunfo, el cual tomó vuelo a partir del 16-12. Fue entonces cuando el guipuzcoano alcanzó por primera vez los cuatro tantos de ventaja sobre Peña II, a quien fue dejando atrás en el luminoso para volar hasta el 18-12 con un parcial de 4-0 que rompió el de Tolosa con el sueño de agarrarse al partido.

Sin dudas No lo consiguió, sin embargo, porque Artola no dio opción alguna a que el partido sufriera una voltereta. El alegiarra, firme, no perdonó y sentenció la contienda limitándose a no fallar y dejar que los excesos de Peña II hicieran el resto. Así fue y Artola asoma ya en cuartos con el reto de intentar sorprender a Ezkurdia, quien entrará en escena con el objetivo de repetir txapela.