Una vuelta a todo o nada

Jaka-Zabaleta14

Agirre-Albisu22

Duración: 69:31 minutos de juego.

Saques: Ninguno

Faltas de saque: Ninguna.

Pelotazos: 640.

Tantos en juego: 6 de Jaka, 2 de Zabaleta, 11 de Agirre y 2 de Albisu.

Errores: 3 de Jaka, 6 de Zabaleta, 1 de Agirre y 5 de Albisu.

Marcador: 2-1, ,3-3, 3-4, 4-9, 5-10, 6-10, 8-11, 9-12, 11-13, 12-13, 12-14, 13-15, 13-16, 14-17, 14-18 y 14-22.

Apuestas: De salida se cantaron posturas de 100 a 60 a favor de Jaka-Zabaleta.

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada de las semifinales del Parejas de Primera disputado en el frontón Bizkaia de Bilbao. Buena entrada. En el primer partido, Zubizarreta III-Urretabizkaia II ganaron a Arteaga II-Erasun (11-22).

Bilbao – Casi siete meses después volvió el Parejas. El campeonato se detuvo en las semifinales y ayer se reanudó en el frontón Bizkaia de Bilbao. Lo hizo con las pulsaciones al máximo y la tensión presente en las dos parejas. Un partido prácticamente decisivo. Fue un duelo a cara o cruz, ganar o pensar en la eliminación. Asier Agirre, que ocupó la plaza de Unai Laso, y Jon Ander Albisu vencieron a Erik Jaka y José Javier Zabaleta por 14-22. Este resultado mantiene con vida a los de Baiko, siempre que la huelga no se haga efectiva y puedan acudir al partido de la semana que viene. Por su parte, Jaka y Zabaleta, la combinación más en forma de los cuartos de final y que en marzo convivieron con el favoritismo, están con pie y medio fuera de las semifinales y necesitan que les sea favorable el resultado de hoy para poder pensar en carambolas.

El parón no sentó bien a Jaka y Zabaleta. Ese juego demoledor de los cuartos de final no apareció. El delantero lizartzarra sufrió mucho para contener la irrupción de Agirre en lo cuadros alegres y el etxarrendarra, pese a que tuvo fases de buen juego, no tuvo ese brillo habitual en sus golpes y fue superado en el mano a mano por Albisu. Tantos meses sin jugar juntos pasaron factura a los de Aspe, que incluso llegaron a tener momentos de descordinación y se vieron todo el choque a remolque, tratando de remontar a la pareja azul, que castigó cada una de sus oportunidades. Algo que hubiera sido extraño en la liguilla previa.

La presencia de Agirre también fue otra de las novedades. El delantero de Iruñea tuvo el difícil compromiso de tener que sustituir a Laso en el Parejas. Una buena noticia con un sabor agridulce debido a la situación que vive en estos momentos la empresa bilbaina. Pero Agirre dejó de lado cualquier pensamiento negativo y los nervios de el estreno en este campeonato para protagonizar un notable encuentro. El navarro arrancó dubitativo, algo agarrotado incluso, pero con el paso del encuentro se fue soltando y se convirtió en un quebradero de cabeza para los azules gracias a su acierto a la hora de buscar el txoko. La buena actuación de Agirre estuvo secundada por Albisu que salvó en escasos momentos dominó el encuentro y mostró unas dotes defensivas sobresalientes.

Tras el primer intercambio de golpes, los azules aprovecharon los errores de sus rivales para poner tierra de por medio e irse hasta el 3-9. Sin embargo, Jaka y Zabaleta no tiraron la toalla. Más a base de trabajo que de destellos de calidad, supieron sacar rédito de una fase de juego con bastantes yerros y tuvieron la oportunidad de igualar el encuentro en dos ocasiones, 11-12 y 12-13. No lo hicieron y lo pagaron. Agirre y Albisu supieron mantener la calma en el momento más crítico y aguantaron el arreón final de los colorados.

cita en el astelena La liguilla de las semifinales continúa hoy en Eibar (18.00 horas). Aimar Olaizola y Mikel Urrutikoetxea pueden conseguir hoy el billete. Para ello deben ganar a Joseba Ezkurdia y Julen Martija.