Misión cumplida en Igorre

Urrutikoetxea-Bikuña15

Altuna III-Imaz22

Duración: 62:49 minutos.

Saques: 3 de Altuna III (tantos 6, 15 y 17).

Pelotazos: 507.

Tantos en juego: 11 de Urrutikoetxea, 1 de Bikuña, 8 de Altuna III y 1 de Imaz.

Errores: 5 de Urrutikoetxea, 5 de Bikuña y 3 de Altuna III.

Marcador 0-1, 1-7, 2-8, 3-8, 3-9, 4-10, 5-11, 6-12, 7-13, 8-14, 9-15, 11-16, 12-20, 15-21 y 15-22.

Incidencias Partido correspondiente a la decimotercera jornada de la liguilla de cuartos de final del Masters CaixaBank de la LEP.M disputado en el frontón de Igorre. En el primer partido, Elordi-O.Etxebarria ganaron a Bakaikoa-Ibai Zabala, quien se lesionó y tuvo que abandonar el choque (13-12).

Bilbao – El Masters Caixabank, inmerso en la penúltima jornada antes de la disputa de las cotizadas semifinales, se trasladó ayer hasta el frontón de Igorre, donde se vieron las caras dos binomios con sensaciones y realidades encontradas. La decepción acumulada durante el campeonato por la ya descabalgada pareja Mikel Urrutikoetxea-Iker Irribarria, sustituido por segundo encuentro consecutivo por Iñigo Bikuña al mantenerse aislado por protocolo, contrastaba con la ilusión de Jokin Altuna y Ander Imaz por rematar el notable trabajo realizado en las doce citas previas. Necesitaban para ello sumar un nuevo punto a su casillero y, cumpliendo el papel de indiscutibles favoritos, lo lograron en un partido en el que se impusieron 15-22 para asegurar su presencia en semifinales con una jornada de antelación.

El triunfo, labrado desde el saque inicial, no corrió peligro en ningún momento. Tal fue la jerarquía de un entonado Altuna III y un sólido Imaz que el encuentro se abrió y se cerró a toda pastilla. Enchufados unos y fríos, congelados, los otros, el envite voló de entrada hasta un sintomático y esclarecedor 0-7 en un abrir y cerrar de ojos. Hubo que esperar hasta entonces para que Urrutikoetxea hiciera acto de aparición en Igorre con un gancho que puso el 1-7 en el marcador. Se entonó el de Zaratamo para poner algo de salsa a una contienda que pasó a equilibrarse gracias a la pegada de Bikuña y la poderosa capacidad de remate que exhibió por momentos el delantero vizcaino, si bien aguantaron con entera en el bando rival para hacer la mitad del trabajo con seis tantos de ventaja (5-11).

Tuvo que detenerse el choque poco después (6-12) al pasar por vestuarios Urrutikoetxea para terminar de reponerse del fuerte golpe sufrido en la cabeza en la jugada del 3-9, pero la cita prosiguió en medio de un intercambio de golpes que no altero el devenir del partido. Se sucedieron los tantos para ambas parejas, con el zaratamoztarra coleccionado golpes maestros, pero la diferencia nunca bajó de los cuatro tantos (11-15) para satisfacción azul, que volvió a poner entonces la directa.

No estaban las cosas para bajar el pistón y no lo hicieron Altuna III e Imaz, si bien no necesitaron exhibir su mejor versión para hacerse con la victoria. Del comprometido 11-15 avanzaron con un nuevo acelerón hasta el 11-20 con un juego sobrio, aunque no vistoso, y ahí pareció terminarse la historia.

vuelve artola La otra noticia de la jornada llegó por la noche. Iñaki Artola vuelve esta tarde a las canchas tras dar de nuevo negativo en el test PCR, por lo que unirá fuerzas con Beñat Rezusta en Tolosa para hacer frente a Joseba Ezkurdia y Aitor Aranguren.