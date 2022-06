Atacado, tuerto y con un parche improvisado... y campeón de Francia de 400 vallas

Con una cinta de pelo como improvisado parche, tuerto del ojo izquierdo y sangrando por la nariz. Así ganó Wilfried Happio el Campeonato de Francia de 400 vallas. Y su imagen dio la vuelta al mundo. A sus 23 años, el favorito para hacerse con el oro, puesto que ya ha sido dos veces campeón europeo y tres veces campeón galo; pero después de lo que le ocurrió minutos antes de dar comienzo la final, su solvente triunfo fue toda una sorpresa. Porque Happio decidió realizar el calentamiento para esta carrera fuera del Estadio de Caen, concretamente en las instalaciones del Liceo Malherbe, una escuela de secundaria situada a apenas 500 metros de la pista principal. Así, mientras se preparaba lejos de los focos un desconocido le abordó y, tras cerciorarse de su identidad -de que efectivamente se trataba de Happio-, comenzó a golpearle. A pesar de su corpulencia, pesa más de 80 kilos, el francés se vio sorprendido y tan solo acertó a defenderse hasta que su entrenador Olivier Valleys llegó y logró ahuyentar al agresor, del que todavía se desconoce su identidad.





De esta forma, a falta de 20 minutos para que comenzara la esperada final,en el ojo izquierdo. Su entrenador le preguntó si quería correr, retirarse dadas las circunstancias no sería nada raro. Pero el francés no lo dudó. No solo iba a competir, sino que también iba a ganar. Tiró de una cinta de pelo para sujetar con fuerza una venda para su ojo dolorido y se colocó en la línea de salida.Un tiempazo que, además, le garantiza la mínima para el Mundial de Orgeón que se celebrará el próximo mes. "No quiero pararme a hablar de eso, el caso está en proceso y hay gente competente con el tema", dijo Happio tras la prueba. "Si hablamos de la carrera, reconozco que con un único ojo es más complicado. Las sensaciones fueron buenas, estoy feliz por lograr la mínima porque cumplo con la temporada. Físicamente estoy bien", concluyó.