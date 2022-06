Arkote logra la bandera a la primera oportunidad

En Arkote había ganas de dar un paso más este curso. El objetivo era ser uno de los botes que estaba en la pelea por las banderas y llevarse alguna que otra victoria durante la temporada. Los plentziarras no quisieron esperar mucho para hacerlo. En la primera oportunidad, en el estreno de la presente ARC-1 en Pasaia, la tripulación entrenada por Gorka Etxeberria consiguió el triunfo al superar por menos de dos segundos a San Pedro. Esta igualdad en la parte alta de la tabla, se trasladó a todas las posiciones. Los primeros cinco clasificados llegaron en un margen de cinco segundos y varias embarcaciones llamadas a estar en los puestos altos, sufrieron inesperados traspiés que les retrasaron más de lo esperado. Arkote fue el primero en vencer en el estreno de una ARC-1 que comienza con muchos equipos a un nivel muy parejo.

El primero en presentar una candidatura seria a la bandera fue San Pedro. Los pasatarras aprovecharon el conocimiento del campo de regatas y dominaron la segunda tanda con claridad. Solo en el primer largo Pedreña amenazó con colocarse a su par, pero a partir de ahí la regata se convirtió en una contrarreloj para la Libia, que logró el mejor tiempo a la espera de los últimos participantes del día.

En la última tanda partieron Busturialdea, Arkote, Zarautz y Hondarribia. Los de Elantxobe y Mundaka rápidamente quedaron rezagados y las otras tres embarcaciones protagonizaron un bonito duelo. A partir del segundo giro, los plentziarras aumentaron el ritmo y los zarauztarras empezaron a ceder. Sin embargo apareció un rival inesperado. El filial hondarribitarra plantó cara hasta los metros finales y fue claro candidato a la victoria. Los remeros de Arkote no perdieron la calma en los metros finales y la ansiedad por lograr esa victoria deseada no les atenazó los músculos. Todo lo contrario. Vieron la oportunidad y con una gran txanpa final batieron a su rival de tanda y superaron el registro de San Pedro.

Los otros dos equipos vizcainos presentes en la ARC-1 vivieron sensaciones contrarias. Deusto tuvo el primer examen para su renovada plantilla, repleta de remeros jóvenes salidos de las categorías inferiores, y sorprendieron con su rendimiento. Los bilbainos no solo estuvieron lejos de los puestos de cola, si no que consiguieron también un buen sexto puesto que les permite sumar una cantidad importante de puntos y partir la semana que viene desde la segunda tanda. Por su parte, las cosas no fueron tan bien para Busturialdea. La trainera de Elantxobe y Mundaka, recién ascendida desde la ARC-2, pagó su regreso a la segunda categoría y no dio con la tecla. Cedió muchos segundos ya antes de la mitad de la regata y luego no fue capaz de reaccionar en ningún momento.

arc-1

Pasaia

1. Arkote 20:57

2. San Pedro a 1"

3. Hondarribia a 3"

4. San Juan a 4"

5. Zarautz a 5"

6. Deusto a 13"

7. Pedreña a 13"

8. Castro a 15"

9. Camargo a 18"

10. Zumaia a 19"

11. Orio a 32"

12. Busturialdea a 40"