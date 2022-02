Eguibar deja en el aire su futuro

Lucas Eguibar e Imanol Rojo comparecieron ayer en una rueda de prensa para valorar sus concursos en los Juegos Olímpicos de Invierno celebrados en Beijing. En el acto, celebrado en el Hotel Londres de Donostia, estuvieron junto a los deportistas de Basque Team el director de Actividad Física y Deporte del Gobierno vasco, Jon Redondo, la coordinadora de la Fundación Basque Team, Olatz Legarza, así como el presidente de la Federación Vasca de Deportes de Invierno, Juan Cruz Narro.

Eguibar no logró superar los octavos de final y finalmente consiguió el séptimo puesto en la carrera de snowboardcross, igualando de este modo el resultado de su primera participación olímpica, que fue en Sochi'14. "El camino ha sido duro por la lesión de espalda y estar otra vez compitiendo en unos Juegos por una medalla ha sido increíble. Es lo que más me ha emocionado", expresó Eguibar, quien dejó en el aire su futuro en el deporte profesional.

Vigente campeón mundial, Eguibar era uno de los favoritos, pero los meses previos, que en los que se vio mermado por una lesión de espalda, hicieron mella. "He sufrido la lesión más grave de mi carrera y me ha cogido en año de preparación para los Juegos. Mala suerte. Haré todo lo posible para poder estar en los próximos Juegos, pero ahora quiero acabar bien la temporada y en las vacaciones ya me plantearé el siguiente año", declaró.

Imanol Rojo, por su parte, progresó en estos últimos Juegos con respecto a sus concursos previos. En Sochi fue 49º en esquiatlón y en Pyeongchang acabó 46º, mientras que en Beijing fue 21º. En los 15 kilómetros fue 50º en Sochi y 58º en Pyeongchang y en China terminó 39º. Además, en los 50 kilómetros recortados a 30 por el fuerte viento, acabó 21º –mejor marca estatal–, mientras que en Sochi y en Pyeongchang fue 33º.

"Hago una valoración muy positiva de estos Juegos. Mejorar todos mis puestos en todas las distancias es muy positivo, aunque me queda algún regustillo de que en alguna prueba podía haber hecho algún puesto mejor. Mientras que vaya mejorando los puestos en cada distancia, tengo que estar contento. Después de Beijing quedan ahora tres fines de semana de Copa del Mundo, e intentaremos dar lo máximo, como lo hemos dado aquí", manifestó Rojo.

