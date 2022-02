A la conquista de Europa en el Torneo de las Seis Naciones

La lucha anual para convertirse en la mejor selección de rugby de Europa arranca este fin de semana. El Torneo de las Seis Naciones de 2022 se presenta cargado de incertidumbres, tanto por la ausencia de un claro favorito como por los posibles estragos que pueda causar el covid en las plantillas y en los calendarios.

Francia, que no gana desde 2010, fue la subcampeona de 2020 y figura como primera favorita para varias casas de apuestas, mientras que el último vencedor, Gales, no renunciará a defender el título a pesar de sus numerosas bajas. Además, Irlanda también tiene argumentos para aspirar al trofeo, e incluso Inglaterra podría optar al triunfo final. Que en un campeonato con seis participantes haya cuatro aspirantes al título ya lo dice todo.

El público, en principio, volverá a los estadios esta temporada. El final del torneo está previsto para el 19 de marzo, pero en 2020 el campeonato se frenó en seco y se reanudó en octubre, y el año pasado acabó con un solitario partido que tenía que haberse jugado en la tercera jornada y que fue aplazado a causa de los casos de coronavirus. Esta circunstancia deparó un final memorable para el torneo. Francia, que había derrotado previamente a Gales (32-30), podía haber sido la campeona ganando en París a Escocia, pero el XV del Cardo se impuso y privó del trofeo a los galos (23-27).

El campeonato de las Seis Naciones, además, será un buen test para las potencias europeas un año antes de la Copa del Mundo que se jugará en Francia.

Gales, lastrada por las bajas



Gales, el campeón de 2019 y 2021, intentará reeditar el triunfo del año pasado a pesar de contar con una larguísima lista de bajas. Entre los ausentes, además, hay jugadores muy importantes para el equipo. El seleccionador Wayne Pivac no podrá contar con el capitán Alun Wyn Jones, el zaguero Leigh Halfpenny, el talonador Ken Owens, el ala George North o los terceras Navidi, Tipuric y Faletau. Habrá que ver si el XV del Dragón se sobrepone a estas bajas y consigue que varios de sus jugadores más jóvenes den un paso al frente.

El calendario no es propicio a los campeones. Los galeses tendrán que afrontar dos durísimas salidas a Irlanda y a Inglaterra, y jugarán en casa ante Escocia, Francia e Italia.

La gran oportunidad de francia



Francia se frota las manos ante las bajas de los galeses. El XV del Gallo no gana el campeonato europeo desde 2010, pero, desde la llegada al banquillo de Fabien Galthié ha vuelto a tutear a los grandes del continente, y todavía no se explica qué falló para que no pudieran conquistar el torneo en el último partido del año pasado. En cualquier caso, la victoria ante Nueva Zelanda del pasado mes de noviembre (40-25) ha dado alas a los sueños y a las ambiciones de los franceses, que ya ven a la vuelta de la esquina la disputa de la Copa del Mundo de 2023, su gran obsesión. Los de Galthié, además, juegan tres encuentros como locales y dos a domicilio. El conjunto galo recibirá en su feudo a Italia, Irlanda e Inglaterra, y deberá visitar a Escocia y Gales.

El lapurtarra Maxime Lucu, del Burdeos, es el único jugador vasco convocado para jugar ante Italia.

Irlanda, seria aspirante



Irlanda también aspira a ganar un torneo que no levanta desde 2018. El XV del Trébol afronta un complicado calendario en el que deberá jugar a domicilio ante Francia e Inglaterra, dos de los candidatos al triunfo final. A su vez, los irlandeses recibirán en Dublín al último campeón, Gales, a la siempre combativa selección de Escocia y a Italia.

El seleccionador Andy Farrell conserva a la mayor parte de los jugadores del bloque que fue capaz de vencer a Nueva Zelanda en noviembre (29-20) y de aplastar a Argentina (53-7).

Escocia, a repetir éxito



La época en la que Escocia e Italia se jugaban la cuchara de madera en sus duelos ha quedado muy lejos. Según los pronósticos, el contundente sorpasso del XV del Cardo a los transalpinos no le alcanza para estar entre los favoritos, pero sí para dar más de una alegría a los suyos y para ser protagonistas del campeonato. Como el año pasado, cuando privaron del título a Francia ganando en París. Los de Gregor Townsend vencieron también a Inglaterra e Italia, y acabaron el torneo en la cuarta plaza, por encima del XV de la Rosa. Repetir este balance no parece descabellado. Los escoceses, que vencieron a Australia en otoño, recibirán a Inglaterra y Francia y tendrán que visitar Gales, Irlanda e Italia.

Propósito de enmienda



El primer objetivo de Inglaterra será mejorar la quinta plaza de 2021, cuando solo pudo ganar a la selección de Italia (41-18) y a Francia por un agónico 23-20. A falta de un año para la Copa del Mundo, los subcampeones del torneo planetario no han encontrado la solidez ni la fiabilidad deseada. Para colmo, el técnico Eddie Jones no podrá contar en este campeonato con el cerebro de su equipo, Owen Farrell. Y, sin embargo, nadie se atreve a descartar que el campeón de 2020 vuelva a optar al título. En otoño, el XV de la Rosa fue capaz de derrotar a Sudáfrica (27-26) y a Australia (32-15) y en este torneo recibirá en Twickenham a Gales y a Irlanda. En la primera jornada se medirá en Murrayfield a una Escocia ansiosa por volver a ganar la Copa Calcuta, y en el último partido visitará a una Francia que espera optar a la victoria final.

En busca del milagro



Italia no gana un partido del Seis Naciones desde que se impuso a Escocia el 28 de febrero de 2015 (19-22). Es más, desde que en 2017 se instauró el actual sistema de puntuación, con bonus, los italianos solo han podido lograr un único punto, en 2018. Con estos antecedentes, el neozelandés Kieran Crowley, antiguo técnico del Benetton, sustituyó a Franco Smith al frente de la selección italiana el pasado mes de mayo, y afrontará su primer torneo continental con la muy difícil misión de enderezar el rumbo de los transalpinos.

El XV del Laurel jugará en Roma ante Inglaterra y Escocia, en busca de un milagro que le permita librarse de la cuchara de madera.

Calendario

PRIMERA JORNADA

Irlanda-Gales Mañana, 15.15

Escocia-Inglaterra (1) Mañana, 17.45

Francia-Italia (2) Domingo, 16.00

SEGUNDA JORNADA

Gales-Escocia Sábado 12/II, 15.15

Francia-Irlanda Sábado 12/II, 17.45

Italia-Inglaterra Domingo 13/II, 16.000

TERCERA JORNADA

Escocia-Francia Sábado 26/II, 15.15

Inglaterra-Gales Sábado 26/II, 17.45

Irlanda-Italia Domingo 27/II, 16.00

CUARTA JORNADA

Gales-Francia Viernes 11/III, 21.00

Italia-Escocia Sábado 12/III, 15.15

Inglaterra-Irlanda (3) Sábado 12/III, 17.4

ÚLTIMA JORNADA

Gales-Italia Sábado 19/III, 15.15

Irlanda-Escocia (4) Sábado 19/III, 17.45

Francia-Inglaterra Sábado 19/III, 21.000

(1): Copa Calcuta. El trofeo se disputa desde 1879. Inglaterra ha ganado en 71 ocasiones y Escocia, en 42. Los escoceses ganaron la última edición en Twickenham (6-11).

(2): Copa Garibaldi. Italia la ganó en 2011 y 2013.

(3): Millennium Trophy: Inglaterra ha conquistado este premio en 20 ediciones, e Irlanda, en 14. Los irlandeses se impusieorn en 2021 (32-18).

(4): Centenary Quaich: Irlanda se ha llevado el trofeo en 15 ocasiones y Escocia, en catorce.

Puntuación

Cuatro puntos por victoria. Desde 2017, la victoria se premia con cuatro puntos y el empate con dos. Perder por siete tantos de diferencia o por menos otorga un bonus (defensivo), y anotar cuatro ensayos o más, otro bonus (ofensivo). En las competiciones estatales, para lograr el bonus un equipo debe lograr tres ensayos más que su rival. En el Seis Naciones, además, el equipo que logra el Grand Slam recibe tres puntos extra.

tras el torneo

Grand Slam. Se denomina así al torneo conquistado tras ganar todos los partidos.

Triple Corona. Trofeo que conquista el equipo insular capaz de vencer a los otros tres conjuntos de las islas.

Cuchara de madera. Simbólica distinción que deshonra al equipo que no ha sido capaz de lograr ningún punto en todo el campeonato.