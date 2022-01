Imanol Rojo: "Quiero disfrutar como en mis primeros Juegos"

Imanol Rojo tenía previsto viajar ayer mismo hacia Beijing. El fondista tolosarra, "con muchas ganas" de competir, atendió a la llamada mientras esperaba el resultado de la PCR que le permitiera coger el avión e "ir hacia allí cuanto antes".

¿Cómo se encuentra antes de partir hacia Beijing?

—Con muchas ganas de competir, muy motivado. Me encuentro muy bien. Hemos hecho una aproximación a los Juegos muy buena. Teníamos previsto competir en dos carreras de la Copa del Mundo, pero se suspendieron y hemos estado preparándonos durante diez días en Andorra. Hay que perder los menos días posibles. En las últimas carreras de la Copa del Mundo, que son más difíciles que los Juegos, he estado entre los 30 primeros, y la verdad es que estoy con muchas ganas.

Estos van a ser sus terceros Juegos Olímpicos de Invierno.

—Estar en unos Juegos Olímpicos ya es la leche, así que en tres imagínate. La verdad es que cuando hice los primeros nunca pensé que seguiría tantos años en un deporte tan duro. Aunque parezca que haya sido fácil, no lo ha sido. Los últimos cuatro años, después de los Juegos de Pyeongchang, han sido muy difíciles y me ha tocado pelear por la clasificación hasta el último momento. Llevaba muchos años y parecía que no mejoraba, y al final tuve que cambiar de equipo, y me vine a entrenar con un equipo andorrano. Aposté todo a una y la verdad es que ha ido todo muy bien, a pesar de que ha sido muy duro. He sellado la clasificación en el último momento, el 31 de diciembre. Quedé entre los 30 primeros en una Copa del Mundo, y eso me dio la clasificación.

¿Por qué decidió irse a entrenar con un equipo andorrano?

—Compito con España, pero me entreno con ellos. Después del Mundial de Seefeld, en 2019, decidí cambiar de plan y cambiar de aires, y me entreno con ellos, con un compañero que también compite. Hasta entonces me entrenaba solo y me tenía que encargar de la logística, de los esquís... hemos montado un buen equipo que es muy competitivo.

Quien ejerce como su entrenador es Joan Erola, un viejo conocido suyo.

—Fui a Sochi con él, y los años anteriores también estuve con él. Después, estuve con otro entrenador y no me fue nada bien.

Va a disputar en Beijing sus terceros Juegos Olímpicos. Dicen que la experiencia es un grado.

—Sí. EnPyeongchang tenía más edad que en Sochi y esperaba tener mejores resultados, fui con las expectativas un poco altas, y al final me faltó experiencia para estar más tranquilo. Al final, lo que he aprendido de cara a estos terceros Juegos es que hay que competir como si fuera una carrera más, como hice el año pasado en el Mundial, y ya se verá después el resultado que conseguimos. Al final, es darlo todo, y luego ya se verá. Espero poder disfrutar, que no tenga ningún problema durante los Juegos y que pueda competir al máximo. Y que vaya bien el material, que en nuestro deporte es muy importante. Creo que si el material va bien se puede hacer un buen resultado.

¿Qué más ha aprendido de los anteriores Juegos?

—De Pyeongchang, no meterme presión a mí mismo, que no me la meteré porque no tengo que hacerlo. De Sochi, quiero disfrutar como disfruté en mis primeros Juegos, independientemente del resultado, ir a la pista y darlo todo.

¿Qué objetivos se ha marcado en Beijing?

—Me gustaría estar en los puestos que estuve el año pasado en el Mundial, más o menos entre los 20 primeros o por ahí. Luego ya se verá si llego en forma o no, si acertamos con el material y estando en las posiciones delanteras.

¿Firmaría finalizar entre los 20 primeros clasificados en sus pruebas?

—Ahora mismo igual firmaría un Top 20. Habría que ver la situación de carrera, pero sí que sería un buen resultado. La preparación ha ido muy bien y si acertamos con el material creo que podemos estar luchando, como el año pasado.

En 2020 y 2021 obtuvo los mejores resultados de su carrera. En 2020 ganó por primera vez una prueba de la Copa de Europa, en Italia, y en 2021, en el Mundial de Oberstdorf, en Alemania, fue 18º en la carrera de 50 kilómetros y 19º en el skiathlon.

—Sí, han sido mis mejores años. El año pasado tuve mis mejores resultados en un Mundial. También logré mi mejor resultado en una Copa del Mundo, el 18 –en Val di Fiemme, en 2021, en 10 kilómetros–, y tuve un puesto 22 –en una prueba de 15 kilómetros en Noruega–, que es mi segundo mejor resultado en una Copa del Mundo. Estos tres últimos años he dado un paso adelante y alguna vez suelo entrar entre los 30 primeros en la Copa del Mundo, que ya supone puntuar.

En Beijing competirá en las mismas tres pruebas que en el último Mundial: Skiathlon 15/15, 15 kilómetros al estilo clásico y 50 kilómetros, que es su competición favorita.

—Sí. Es la prueba reina del esquí de fondo y es la que más me gusta y la que mejor se adapta a mis características en estos momentos. Encima, con la edad la prueba se te da cada vez mejor. Pero estos tres últimos años también he andado bien en las de 15 y en las de 30. No descarto ninguna. Creo que en las tres se puede hacer un buen resultado, aunque en la de 50 me hace más ilusión.

En esta última prueba fue 33º tanto en Sochi como en Pyeongchang...

—Ahora mismo no lo firmo. Lo ideal sería estar en las posiciones del Mundial y de ahí para adelante.

Se estrenará el próximo día 6 con la carrera de 15 kilómetros...

—Es una prueba a crono, tienes que dar lo máximo. También espero mejorar el resultado, ya que en los últimos años me había salido muy mal, y tengo mejor ranking para salir entre los mejores. Creo que se podrá mejorar. Es de estilo clásico, en el que se va dentro de la huella, combinando pierna izquierda con brazo derecho y viceversa. Se parece más al andar, y en los llanos puedes empujar simultáneamente con los bastones. El estilo libre –o skating– sería como patinar pero con bastones.

Después competirá en el skiathlon, una prueba en la que fue 49º en Sochi y 46º en Pyeongchang.

—Son resultados que hice con menos experiencia y también espero mejorarlos. En los dos estilos ando parecido, y esta combina 15 kilómetros de un estilo, cambiar de esquís y de bastones, y 15 en otro estilo en la misma prueba. Creo que es una prueba a la que me adapto bastante bien, y encima son 30 kilómetros. Se pasa de la hora de esfuerzo y creo que eso me va bien.

¿Conoce el circuito de Beijing?

—No. El año pasado se iba a hacer un campeonato preolímpico y no se hizo por el covid. He visto los desniveles y cómo es por encima. Vamos antes para acostumbrarnos cuanto antes al cambio horario, ver el circuito y reconocerlo. Viendo el desnivel, es un circuito duro. En los Juegos y en los Mundiales suele haber circuitos duros. Cuanto más duro, mejor para nosotros, así que puede ir bien. Pero hasta que no estás allí no sabes exactamente cómo será. Es un sitio donde no suele nevar mucho y todo es nieve de cañón, pero en muchos sitios hemos competido así. En la Copa del Mundo se han hecho pruebas con nieve de cañón, así que tampoco nos preocupa eso. Sí que hará más frío de lo normal, y está a una altura de 1.800 metros que no es habitual en una Copa del Mundo, pero a nosotros nos viene muy bien porque estamos acostumbrados a competir en el Pirineo a más de 1.500 metros.

Habrá dos deportistas guipuzcoanos en Beijing, ya que también estará allí Lucas Eguibar...

—Hemos coincidido en Sochi y en Pyeongchang y en varias presentaciones de la Federación. Hablamos, somos amigos, él se alegra de mis logros y yo de los suyos. Es una pasada que estemos dos guipuzcoanos en la elite de nuestros deportes. Esperemos que consiga la medalla que quiere, y yo, el mejor resultado posible.

Sus datos

Nombre. Imanol Rojo García.

Nacimiento. 30-11-1990, Tolosa.

Tres veces olímpico. El tolosarra, miembro del Club Alpino Uzturre, disputó sus primeros Juegos de Invierno en Sochi, en 2014, y volvió a competir en Pyeongchang, en 2018.