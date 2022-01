Jon Rahm aspira a todo de nuevo en Torrey Pines

Jon Rahm vuelve a apuntar alto para el fin de semana en Torrey Pines. No podía ser de otra manera en su campo favorito, el que más alegrías le ha dado en su carrera. El golfista de Barrika acabó empatado en el coliderato con trece golpes bajo par tras la segunda jornada del Farmers Insurance Open, que disputó en el Campo Norte del complejo de San Diego después de haber logrado el miércoles seis golpes bajo par, la mejor vuelta en el Campo Sur, más complicado. Adam Schenk y Justin Thomas acompañan al último ganador del US Open en el primer puesto, con Cameron Tringale a un golpe, Peter Malnati a dos y una brecha de cuatro golpes con el resto del Top 10.

El número 1 del mundo empezó por el hoyo 10 como un cohete, con tres birdies en los cuatro primeros hoyos que le elevaron al coliderato. De él se cayeron Billy Horschel y Francesco Molinari tras sendos dobles-bogeys, pero desde atrás llegó en plan arrasador Adam Schenk, que enganchó ocho birdies consecutivos para diez en total. Una corbata en el 18 le impidió al jugador de Indiana igualar el récord del campo de 61 golpes. El 62, en todo caso, es la mejor vuelta de su carrera pese a coger solo cuatro de catorce calles.

Rahm elevó su cuenta a cinco birdies en los ocho primeros hoyos, pese a los problemas para llevar la bola recta desde el tee que le costaron su único bogey del día en el 18 en el único hoyo en el que no alcanzó el green en regulacion. No obstante, el resultado era muy bueno, pese a que a su lado iba Justin Thomas en uno de esos días en los que parece que falla un golpe. El de Kentucky se encaramó a la primera posición con una tarjeta de nuevo birdies sin errores que obligaban a Jon Rahm a apretar. La segunda mitad de la vuelta del barrikoztarra entró en una fase anodina de cinco pares seguidos consecutivos al no encontrar buenos golpes desde el tee de salida que le complicaron las opciones de birdie. Solo cogió al cabo de la jornada cuatro de catorce calles, pero su juego corto brilló al mejor nivel, recuperó con extraordinaria practicidad y también regresó a su bolsa una gran versión de su putt, lo que marca la diferencia.

Aceptado el reto de Thomas, Rahm firmó tres birdies consecutivos del 6 al 8 para igualar en el liderato. Quedaba la buena oportunidad del par 5 del hoyo 9, pero el vizcaino erró un chip relativamente sencillo de tercer golpe y no pudo mejorar aún más una vuelta que eleva a 64 bajo par su registro desde que pisó por primera vez Torrey Pines como profesional hace cinco años. En todo caso, siete golpes bajo par en el Campo Norte fue otra buena cosecha que le coloca un torneo más en la mejor disposición para aspirar al triunfo en su campo talismán. "El resultado es mejor de lo que he jugado, Estoy contento con el putt, pero estoy un poco frustrado porque he perdido seis calles consecutivas por la derecha que no debería haber perdido. A partir del hoyo 6, he podido mejorar y he logrado esos tres birdies seguidos. El Campo Sur te obliga a sacar tu mejor juego en todos los segmentos y eso es lo que toca hacer el fin de semana", resumió Jon Rahm.