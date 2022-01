Al-Attiyah y Sunderland, a un día de ganar el Dakar

La penúltima etapa del Dakar fue la prueba definitiva de esta edición. La sentencia de la carrera. Es cierto que hasta no cruzar la última de las metas, la victoria no está asegurada, pero Nasser Al-Attiyah y Sam Sunderland pilotarán hoy viernes con la tranquilidad que les da tener la carrera en la mano y sin necesitar el mínimo riesgo. El triunfo del catarí era algo cantado desde que sus rivales fueron cayendo uno a uno y con un colchón superior a la media hora desde los primeros días, solo tiene que seguir con su ritmo estable para firmar su cuarto Dakar. Por su parte, Sunderland dio ayer jueves el paso definitivo. En la categoría de motos la emoción fue máxima y los líderes se fueron alternando cada jornada. Nadie quería ser ayer jueves el primero en salir. Adrien Van Beveren fue el que tuvo el dudoso honor y pasó del primero al cuarto puesto al tener que abrir pista. Mientras, el británico de GasGas aprovechó para apretar al máximo siguiendo las trazadas y sentenciar el Dakar, quedando segundo en la etapa a solo cuatro segundos de Kevin Benavides.

Con la general ya sentenciada, varios pilotos salieron sin nada que perder y dispuestos a arriesgar en la especial más "dakariana", como la definió al llegar a meta Stéphane Peterhansel. Carlos Sainz tiró de ambición y aprovechó al máximo la ventaja que tenía su Audi sobre el recorrido de ayer jueves. Lucio Álvarez y Mattias Ekstrom le apretaron, pero el madrileño tiró de experiencia para aguantar sin problemas en cabeza. También estuvo cerca de conseguir la etapa Sébastien Loeb. El francés apuró sus opciones para alcanzar a Al-Attiyah en la general, pero sus esfuerzos se quedaron muy cortos y además fue sancionado con cinco minutos por exceso de velocidad. Otro año más y salvo sorpresa de última hora, Loeb se quedará sin completar su gran palmarés con un Dakar.

Por otro lado y lejos de la pelea por la general, los representantes vascos dieron un paso de gigante en cumplir su objetivo: finalizar el Dakar. Ignacio Corcuera Livingstone está en el puesto 122 y ayer jueves volvió a ayudar a otro vehículo a salir de la arena. Algo habitual en el vizcaino, que cada día cumple con su carrera y además aporta un granito de arena al reto de otros participantes. Asimismo, Dionisio Santos e Iñigo Ruiz están en la posición 42 y Facun Vitoria es el 78.

Quintero hace historia



La penúltima jornada también sirvió para que Seth Quintero se convirtiera en el piloto con más etapas ganadas en una edición del Dakar. El estadounidense, de solo 19 años, consiguió su undécimo triunfo en las doce etapas disputadas este año y batió la marca que ostentaba desde 1994 el francés Pierre Latirgue. Aunque el récord de Quintero tiene un pero. Pese a su dominio aplastante en la categoría de prototipos ligeros, no podrá ganar el Dakar. En la segunda etapa se quedó bloqueado a falta de 30 kilómetros y quedó fuera de la lucha por la general, teniendo que ser reenganchado a la carrera. Eso le ha permitido rodar sin mirar más allá de las victorias diarias y pudiendo arriesgar al máximo, algo que para los que luchan por la general es impensable.

"Hemos disputado doce etapas y hemos ganado once, y cada día ha sido una aventura. Claro que pienso de vez en cuando en la segunda etapa, cuando nos quedamos bloqueados a 30 km de la meta, pero ¿quién sabe? Sin ese contratiempo, a lo mejor no habríamos podido ganar tantas etapas. Ahora, las once victorias son un buen ramillete. Soy el único piloto que ha ganado tantas especiales en un Dakar. El año pasado, vine para ser el más joven en ganar una etapa del Dakar y este año venía para ser el ganador más joven del Dakar, pero las cosas han salido de otra manera", declaró Quintero tras sumar el último de sus triunfos. El año que viene, con una edad con la que no puede conducir en muchos países, será sin duda el máximo favorito.

Décimo primera etapa

Coches

1. Carlos Sainz (Audi) 3h29:32

2. Lucio Álvarez (Toyota) a 3:10

3. Mattias Ekstrom (Audi) a 3:53

General coches

1. Nasser Al-Attiyah (Toyota) 36h49:51

2. Sébastien Loeb (Prodrive) a 33:19

3. Yazeed Al Rajhi (Toyota) a 1h03:43

Motos

1. Kevin Benavides (KTM) 3h30:56

2. Sam Sunderland (GasGas) a 4"

3. Joaquim Rodrigues (Hero) a 2:26

General motos

1. Sam Sunderland (GasGas) 37h04:05

2. Pablo Quintanilla (Honda) a 6:52

3. Matthias Walkner (KTM) a 7:15