Croacia saca a djokovic de la copa davis

Croacia buscará este domingo su tercera Ensaladera de la Copa Davis después de imponerse a Serbia en el duelo balcánico. Los de la camiseta ajedrezada han formado un equipo sólido desde la semana pasada apoyados en dos puntales. Por un lado, si hubiera que otorgar un premio de MVP sería para Borna Gojo, que no ha perdido ni un partido individual desde la ronda de calificación ante India. Después, se impuso en la fase final a sus rivales australiano, húngaro, italiano y ayer hizo lo mismo con Dusan Lajovic tras reponerse a un set en contra.

El jugador 276 del mundo, de 23 años y con escaso recorrido en la élite, ha sido infalible defendiendo a su país, una de esas apariciones inesperadas que siempre ofrece el torneo, y sus puntos han sido oro para Croacia, que para finiquitar las eliminatorias cuenta con la mejor pareja de dobles del mundo: Nikola Metkic y Mate Pavic, primero y segundo del ranking.

Con la eliminatoria muy cuesta arriba, Novak Djokovic cumplió con su parte al vencer a Marin Cilic, en tono discreto durante este Copa Davis, con claridad, pero el número 1 del mundo ha tenido que cargar con demasiado trabajo a estas alturas del año y, como en Tokio, se ha quedado de nuevo a las puertas de la gloria con su país.

En el duelo de dobles, decisivo muchas veces en este formato breve de tres partidos, formó con Filip Krajinovic en busca del milagro ante unos rivales que juegan de memoria y que este año han ganado ocho torneos, entre ellos Wimbledon y el oro olímpico. Fue posible durante el primer set, pero con una rotura del saque de Krajinovic los croatas se anotaron el parcial por 7-5.

Metkic y Pavic cogieron las riendas del partido y ya no las soltaron ante unos serbios que bajaron los brazos al no encontrar huecos en la defensa de sus vecinos balcánicos ni una táctica que creara dudas al otro lado de la red. Con un 6-1 contundente, Croacia selló su pase a su cuarta final a la que llegan con un balance de dos victorias y una derrota.

Tras su derrota, Novak Djokovic felicitó uno a uno a todos los miembros del equipo croata y puso fin a un año extenuante en el que ha estado en todos los frentes para hacer honor a su condición de número 1 del mundo y que ha acabado con un sabor agridulce desde el US Open. Este formato no concede margen de error y el de Belgrado no ha fallado, pero sí sus compañeros.

rusia, favorita

La fase final de Madrid, que se quedó pronto a España, perdió así a uno de sus grandes atractivos en un ambiente cada vez más frío. Pero se mantiene otro, el imbatido Daniil Medvedev, ya que Rusia parte como favorita en la segunda semifinal de la Copa Davis que se juega hoy a partir de las 13.00 horas en el Madrid Arena. Alemania tratará de dar la sorpresa en alguno de los individuales para intentar jugársela en el decisivo dobles con su pareja de especialistas, Krawietz y Puetz. Los rusos tienen el mejor equipo por ranking individual del torneo y hasta ahora han cumplido con su papel sin demasiada brillantez, pero con suficiencia, ya que la pareja que forman Rublev y Karatsev también es sólida.

el 'caso shuai peng' no se apaga

Sigue la polémica creada en torno a la tenista china Shuai Peng ya que la WTA, que continúa pidiendo pruebas de que la jugadora se encuentra bien y en plena libertad, decidió romper relaciones con China y no organizar torneos en el país el año próximo. La federación china se ha revuelto al asegurar que esa decisión frena el desarrollo de sus jugadoras y el COI ha vuelto a concertar una próxima cita con Peng.



Por su parte, la ATP emitió un comunicado que muchos tenistas han considerado tibio y han reclamado mayor contundencia. Sin embargo, también se han escuchado voces como la de Medvedev que admiten que "quizás nadie se vaya a sentir cómodo jugando en China", pero recuerdan que durante el año también se juega en otros lugares de discutible proceder con los derechos humanos.