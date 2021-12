Kerman Lejarraga vuelve a desenfundar en casa

Kerman Lejarraga (33-2, 25 K.O.) regresa a casa. El Revólver de Morga volverá a subirse mañana viernes al ring del Bilbao Arena dos años después en una velada organizada por Matchroom y retransmitida por DAZN para defender su título superwélter frente al inglés Jack Flatley (17-1-1, 4 K.O.). Kerman no pelea en la capital vizcaina desde el 29 de septiembre de 2019, cuando cayó derrotado por segunda vez ante David Avanesyan. Desde entonces han pasado muchas cosas, incluida una pandemia. Lejarraga dio el salto al superwélter, división en la que ha conquistado cinco victorias, la última el pasado septiembre ante el francés Dylan Charrat, al que le arrebató el título de monarca europeo.

Ahora le toca volver a defender en casa un cetro continental. "Tengo muchas ganas de pelear", afirmó Lejarraga, que apenas descansó una semana después de volver a ceñirse el EBU europeo, pensando en próximos retos. El más inmediato es Flatley, un "guerrero", como le definió el propio Kerman porque siempre "va para adelante". Sin embargo, se ha preparado a conciencia por si el pleito se alarga hasta el límite. "Sea cual sea su plan estamos listos para doce asaltos. Hemos hecho menos sparrings y llegamos con todo", desveló Lejarraga.

Por su parte, el púgil de Bolton reconoció haber estudiado a conciencia al Revólver de Morga y afirma que aunque es un boxeador "muy sólido" ha visto "debilidades" que tratará de "explotar" mañana para arrebatarle el cinturón. Se trata del primer pleito que afronta lejos de las islas y asume que vivirá un ambiente hostil. "Es la oportunidad, quizás, más grande de mi vida, pero es mi trabajo. Vivo en el gimnasio y cada boxeador llega un momento de su carrera que tiene que ir a la casa del rival a por el cinturón", resumió. En este sentido, hace dos años fue campeón inglés del superwélter, y que llega con una racha de dos victorias consecutivas, ante Alistar Warren y la última, el pasado septiembre, contra Peter Kramer, a quien derrotó a los puntos.

Sobre esta línea, Ibon Larrinaga volverá a estar al frente de la esquina de Lejarraga y señala que a Kerman "le gusta la idea de boxear ante su gente otra vez y defender en casa lo que ha tenido que ganar fuera. Está muy contento. Ahora mismo es pura motivación", apunta. Respecto a la preparación para esta primera defensa, Larrinaga hace hincapié en los nuevos hábitos alimenticios del Revólver de Morga, que hoy jueves pasará por la báscula en el correspondiente pesaje antes del combate. "Ha mejorado mucho cuidando la alimentación, no ha experimentado un gran rebote después de la pelea con Charrat y se está dando cuenta de que, alimentándose bien, duerme mejor, recupera mejor y tiene más gasolina para los entrenos", revela.

Asimismo, el técnico considera que el inglés "no se va a poner a caminar hacia atrás. Es un boxeador muy bueno yendo para adelante e incluso quedándose en el sitio. Va a lanzar muchas manos, irá al frente y planteará una guerra. Coloca muy bien las manos en zonas realmente dañinas", advierte.

Resto de combates



Biacho, Rivero, Alonso, Lejarraga, Flatley, El Marcouchi y Hatton, listos para la velada en el Bilbao Arena. Fotos: José Mari Martínez

La velada contará además con otros alicientes como el título estatal del supermedio que medirá al actual campeón, el madrileño Damián Biacho con el getxoztarra Guillermo Rivero, pleito al que ambos llegan invictos. "He estado cerca de tres años sin pelear, pero no he dejado nunca de entrenar. Damián es un gran boxeador, a priori, mejor que yo, pero en boxeo nunca se sabe...", valora Rivero. Además, completan el cartel Samuel Carmona-Luis Fernando Villa, del peso mosca; Jonathan Alonso-Mohammed El Marcouchi, del superligero; Jhon Jader Obregón-Gerome Warburton, del peso medio y el Campbell Hatton-Attila Csereklye, del ligero.

