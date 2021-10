El Club Voleibol Sestao hace historia

el Club Voleibol Sestao ha comenzado la temporada de la mejor forma posible, logrando lo que nunca antes había conseguido ningún otro equipo vasco: auparse al liderato de la Superliga 2, la categoría de plata del voleibol estatal. De hecho, el conjunto verdinegro no solo alcanzó la primera plaza de la clasificación nada más comenzar la temporada, sino que además se mantuvo en ella tras la segunda jornada liguera, al embolsarse de nuevo un triunfo incontestable. Con autoridad. De esta forma, las entrenadas por Paki Blanco han escrito su nombre en la historia puesto que el voleibol vasco no había logrado esta hazaña nunca, ni en categoría masculina ni en femenina, desde la reestructuración de las primeras divisiones estatales de 2007. Así pues, en su cuarta campaña consecutiva en Superliga 2, el CV Sestao parece haber dado un salto de calidad que le invita a soñar. Aunque desde el club prefieren ser precavidos y evitar euforias innecesarias.

"Estamos sorprendidos, pero muy contentos. Sabemos que tenemos un buen equipo, pero ahora sobre todo debemos centrarnos en mantener una regularidad, que es lo que nos ha faltado en temporadas anteriores; y no fijarnos más objetivos que mejorar, jugar bien al voleibol y que la gente disfrute de nosotros", explicó César Ruiz, presidente del club. Con todo, el máximo dirigente de la entidad sestaoarra también dejó sitio para la ilusión: "Si conseguimos todo lo que he dicho anteriormente, podremos pelear por otras metas". Y es que las verdinegras han logrado dos victorias en las dos jornadas disputadas, pero no solo animan los puntos conseguidos, sino la forma en la que se consiguieron. Así pues, en el debut liguero, las entrenadas por Blanco se marcharon del feudo del CV Esplugues con un rápido 3-0 (6-25, 18-25, 24-26), resultado que repitieron en la visita del CV Vall d'Hebron a La Benedicta (25-18, 25-12 y 25-12). En el reencuentro con su público, las vizcainas protagonizaron un partido serio en el que, como el propio Ruiz explicó, "hemos logrado sacar al rival del partido": "En el primer set han buscado sus opciones, pero una vez que hemos cogido el ritmo del encuentro, sobre todo en el último, se han venido abajo".

El buen inicio de temporada del CV Sestao no sorprende a nadie. Sin embargo, las cosas se torcieron para el club verdinegro incluso antes de que el balón echara a volar puesto que la Federación Española de Voleibol le encuadró en el grupo menos esperado. Y es que tras tres campañas pugnando en el grupo A, junto a rivales de Madrid, Galicia, Asturias o Cantabria; la máxima institución de este deporte a nivel estatal determinó que las de Blanco compitieran este curso en el grupo B, junto a clubes catalanes, valencianos y canarios. Una decisión que contrarió al CV Sestao ya que le obligará a realizar 18.000 kilómetros en desplazamientos ligueros.

Cantera

Las integrantes del Club Voleibol Sestao han comenzado la campaña de manera inmejorable. Foto: Club Voleibol Sestao

A pesar de todo, el CV Sestao se repuso a esta contrariedad y logró armar un grupo competitivo que, en estos momentos, lidera la Superliga 2. "Siempre me fijo más en lo que puede hacer mi equipo que en los rivales y creo que haber mantenido la base de estos años puede ser una gran baza a nuestro favor", reconoció Blanco. Y es que la primera plantilla del club sestaoarra está conformada por doce jugadoras de las cuales once son de casa. Tan solo la única cara nueva, la brasileña Isabela Quiuqui y sus 1,81 metros de altura, es foránea; lo que evidencia la clara apuesta del club por el trabajo de cantera. "Me gusta que todas mis compañeras sean de casa porque eso seguro que será una ventaja en los momentos complicados", aseguró la misma Quiuqui al aterrizar en Sestao.

Ahora, el Sestao está centrado en su tercer partido de la temporada, ese que le volverá a juntar con su afición en La Benedicta (sábado, 19.30 horas) y que le enfrentará al CV Sayre Seguros Generali, un equipo que llega a tierras vizcainas con la dinámica invertida: cero victorias, cero puntos y ni un solo set a su favor.

