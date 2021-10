El Getxo Rugby vuelve a los orígenes

DAVID Martín fue jugador del Getxo Rugby Taldea durante cinco años y Brad Linklater, durante seis. Ambos crecieron como jugadores en Fadura y después volaron hacia nuevos objetivos. El primero se marchó al Aparejadores Rugby Burgos, donde en las primeras temporadas se atrevió a compaginar su papel en el césped con el banquillo; y el segundo se fue al Alcobendas, lugar en el que su buen hacer le abrió las puertas de la selección estatal. Sin embargo, esta temporada ambos volverán a encontrarse en el club que les vio madurar y dar el estirón con el oval. Este curso, los dos formarán tándem como entrenadores del primer equipo masculino del Getxo. Será la primera experiencia de Linklater como técnico. "Siempre he tenido ganas de volver a este club donde empezó todo. Tengo muchas ganas de aprender y crecer como entrenador en esta nueva etapa para mí", explica. Sin embargo, el neozelandés estará bien escoltado por un Martín que llega a Fadura tras conquistar dos Copas y un subcampeonato liguero con el Alcobendas. "Los años que estuvimos en Getxo fueron muy buenos para mi familia y para mí, por lo que consideramos que era como volver a casa. Me motiva mucho, tengo muy buenos amigos de mi etapa allí y me ha hecho mucha ilusión que cuenten conmigo. Creo que podemos hacer algo muy bonito", destaca el burgalés.

El objetivo de los dos técnicos es hacer valer a la cantera para devolver al Getxo a la División de Honor, categoría que perdió el pasado verano. De hecho, ser el recién descendido le otorga al club vizcaino el cartel de favorito para todo. Sin embargo, Martín no quiere que su plantilla sienta la obligación de tener que subir y le quita esa imposición de la cabeza: "La presión es grande porque somos los descendidos, pero de momento nuestro objetivo es intentar estar lo más arriba posible y, cuando la temporada avance, ver dónde estamos y qué podemos conseguir". La misma opinión tiene Linklater, no obstante, el neozelandés avisa de que "si hacemos las cosas bien, como sabemos, estaremos en la pelea". Y es que el Getxo comenzará el curso liguero el domingo, como visitante en el campo del Eibar Rugby Taldea (11.00 horas/Unbe). Lo hará con una plantilla plagada de chavales jóvenes, de la cantera, y con el propósito de asentarse cuanto antes en la categoría. Pero sobre todo lo hará con muchas ganas. "El equipo está bien, llegamos bien al inicio de temporada y tenemos muchas ganas de que empieza ya todo", señala Martín. Y, una vez más, Linklater corrobora las palabras de su compañero: "Hemos tenido que trabajar muchas cosas diferentes pero los chicos están muy receptivos a nuestras ideas, así que estamos todos con ganas de afrontar ya la temporada".

El formato de competición diferencia dos fases, en la que la primera de ellas establecerá qué equipos pugnarán por el ascenso y qué equipos lucharán por la permanencia. Por eso, el neozelandés avisa de la importancia de comenzar bien el curso: "El objetivo es recuperar la categoría, pero tal y como es el formato, primero debemos entrar en el grupo de play-off y, a partir de ahí, ir partido a partido para luchar por todo". No será fácil puesto que el Getxo quedó encuadrado en un grupo complicado, con gallitos como el también recién descendido Mazabi Santander Independiente, el Pasek Belenos, el Hernani o el mismo Eibar. Pero Martín no quiere mirar a los rivales y prefiere centrarse en lo que tiene en casa: "Si quieres estar arriba tienes que ganar a todos, así que da igual el grupo que nos haya tocado. Es complicado sí, pero con eso hay que bailar".

Sin margen



Linklater también resalta la dificultad del grupo que le tocó al Getxo Rugby. De hecho, el neozelandés reconoce que "hay cuatro o cinco conjuntos que pueden dar la sorpresa", por lo que su equipo no puede permitirse muchos deslices: "Nunca puedes tomar a ningún equipo por perdido, hay que trabajar todos los partidos bien, cada semana como si fuera la única. Hay que estar a tope durante toda la temporada para conseguir nuestros objetivos". Así pues, Linklater asegura que todos aquellos que se acerquen a Fadura para animar a su equipo se encontrarán con un "rugby muy atractivo, con mucha velocidad y destreza".

"La presión es grande porque somos los recién descendidos, pero el objetivo es ir poco a poco" David Martín Entrenador del Getxo Rugby Taldea