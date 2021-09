Clasificatoria de La Concha: los favoritos salvan el día

La clasificatoria de la Bandera de La Concha es un compromiso para los favoritos a la victoria. Es una regata en la que no hay nada que ganar y se puede perder todo en una tarde. Cerca de veinte minutos en los que el error no está permitido y la concentración debe ser máxima para cumplir con los pronósticos y entrar en la verdadera pelea por el triunfo más prestigioso. Esa exigencia creció aún más ayer con un clima más propenso para las sorpresas de lo habitual. Con el viento como protagonista y la mar muy complicada en la baliza exterior, todas las tripulaciones tuvieron que dar lo mejor de sí mismas para mantener el rumbo y no verse sorprendidas. Pese a todas estas dificultades, las previsiones se cumplieron un año más. Las cinco primeras clasificadas de la Eusko Label Liga se clasificaron sin apuros y el último puesto se lo llevó Ares, que se convirtió en la pequeña sorpresa al dejar fuera a Ondarroa.

Los primeros espadas de la ACT afrontaron la jornada con el objetivo de hacer su trabajo. Realizar una regata sin grandes alardes, pero al mismo tiempo vivir un día sin sobresaltos. Encontrar ese punto medio en el que no fuera necesario gastar más energías de las necesarias y conseguir sacar la ventaja suficiente a las embarcaciones que llegaron repletas de ilusión y con la meta de dar un susto entre ceja y ceja. Santurtzi cumplió a la perfección su guion. Salió en primer lugar, sin referencias y controló la regata a la perfección. Marcó un tiempo que nadie fue capaz de superar en la primera ciaboga y a la vuelta, con buenas sensaciones en su remada, mantuvo el ritmo para lograr el mejor registro del día. Trabajo realizado de manera satisfactoria y un primer puesto que siempre es bien recibido.

También cumplieron a la perfección con su trabajo Zierbena y Urdaibai. Siempre en el ritmo necesario para entrar en la Bandera de La Concha y comprendiendo a la perfección las exigencias del campo de regatas. Los galipos fueron el mejor ejemplo de la situación vivida ayer. Los entrenados por Juan Zunzunegui bogaron hacia la calle uno en busca de un mayor abrigo, sin miedo a realizar más metros de lo debido. Su estrategia les sirvió para estar cerca de la Sotera en la ciaboga y a la vuelta no tuvieron sobresaltos, cruzando la meta solo por detrás de Santurtzi y Hondarribia. Por su parte, los bemeotarras también bogaron con seguridad, sin vivir grandes bajones y acabaron en sexto lugar.

Entre los favoritos, Orio y Cabo no defraudaron. Los aguiluchos se llevaron un susto en la ciaboga, pero luego supieron reconducir la situación para conseguir el billete. Mientras, los de Boiro fueron de menos a más. Dejaron dudas en el inicio y se metieron el una desagradable pelea con muchos botes tras la maniobra. Sin embargo, con las referencias presentes, acertaron en el largo de vuelta y realizaron un buen final que les permitió clasificarse como cuartos.

a ocho segundos

Fuera de esa responsabilidad por entrar sí o sí, de esa batalla donde el error no entraba en los planes, se vivió la regata de la ilusión. Esa lucha en la que varias embarcaciones candidatas soñaron con tener su día y entrar en la Bandera de La Concha. Ares fue el vencedor de esa lucha. Los coruñeses sorprendieron con un largo en popare sobresaliente, en el que coquetearon con los mejore tiempos del día, y se colaron en séptimo lugar. Esa buena actuación debía dejar a uno de los mejores de la Eusko Label Liga fuera y otra vez más lo pagó Ondarroa. La Antiguako Ama nunca pudo despegarse de esa batalla de la frontera por entrar y en la txanpa final su esfuerzo no fue suficiente, quedándose a ocho segundos de entrar en la Bandera de La Concha.

También soñó con entrar Lekittarra. La cuadrilla de Osertz Alday estuvo en la pelea tras la maniobra. La embarcación lekeitiarra se encontró en una buena posición aunque con muchos botes peleando por entrar, la mayoría de ellos con mejor trayectoria durante esta temporada. Algo que no fueron capaces de contrarrestar camino a la bahía. A Lekittarra le costó mantener el ritmo en la vuelta y acabó en noveno lugar.

Clasificatoria

Categoría masculina

1. Santurtzi20:23,68

2. Hondarribiaa 5,86"

3. Zierbenaa 8,30"

4. Caboa 19,54"

5. Orioa 20,70"

6. Urdaibaia 21,52"

7. Aresa 23,66"

8. Ondarroaa 31,06"

9. Lekittarraa 33,20"

10. Getaria37,40"

11. San Juana 42,34"

12. Kaikua 50,46"

13. Zarautza 52,62"

14. Tirána 58, 32"

15. Pedreñaa 1:02,72

16. San Pedroa 1:02,98

17. Arkotea 1:07,40

18. Zumaiaa 1:26,76

19. Deustoa 1:30,34

20. Lapurdia 1:53,38

21. Camargoa 2:05,36

22. Mutrikua 2:17,48

23. Hibaikaa 2:37,84