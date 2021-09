Deusto vuelve a la Concha

Deusto fue la encargada de devolver ayer a las traineras vizcainas a la Bandera de La Concha. Otro premio más para una cuadrilla que no para de cumplir los retos que se va proponiendo en el camino. Con su temporada llena de éxitos en los botes cortos y la clasificación para el play-off de la Liga Euskotren, desde el club ya reconocieron que el curso estaba siendo sobresaliente. Sin embargo, las remeras de la Tomatera no se conformaron con lo logrado y en la bahía donostiarra se ganaron otro premio. La embarcación bilbaina acabó en quinto lugar en la clasificatoria y consiguió una plaza para remar en los dos próximos domingos. Fue una regata en la que se cumplieron los pronósticos. Los botes de la Liga Euskotren, con Arraun Lagunak a la cabeza, se clasificaron sin problemas y Tolosaldea, Deusto e Hibaika, los mejores de la ETE, no fallaron. A la fiesta se sumó Chapela, que sorprendió al hacerse con el séptimo puesto.

Fue una regata muy técnica. Con la ola golpeando por estribor a la ida y dificultando la remada. Sobre todo en la parte final del largo, las remeras sufrieron mucho tanto para ir como para volver. En ese escenario, Deusto fue de menos a más. En la ida se dejó varios segundos y acabó el primer largo en la frontera de la clasificación. Sin margen para el error y conscientes de que había que apretar más, las bilbainas se crecieron. Una buena maniobra les permitió comenzar la vuelta con buenas sensaciones y ahí mantuvieron su velocidad pese a las dificultades para remontar posiciones y entrar con cierto margen a la Bandera de La Concha.

Las favoritas remaron en primer lugar y pusieron el listón muy alto para las embarcaciones del segundo grupo. Entre ellas se encontró Ondarroa, que pese a la dificultad confió en su buen hacer y peleó hasta el final por hacerse un hueco con las mejores. En el largo de ida, cuando la fuerza era más necesaria, las ondarrutarras sufrieron más para bogar al ritmo adecuado y se dejaron muchos segundos. Sin embargo, la virtud de las remeras de la Antiguako Ama florece en los campos de regatas más técnicos y el de ayer era uno de esos escenarios. Realizaron una de las mejores maniobras del día y ahí iniciaron su remontada. Palada a palada fueron recortando tiempo a Chapela y los siete segundos que perdían en la ciaboga empezó a no ser algo tan imposible de batir. Ondarroa apretó hasta la txanpa final, pero le faltó unos pocos metros para culminar de la mejor manera su buen largo de vuelta, finalizando noveno a dos segundos del pase.

Fuera de esa pelea por entrar en la Bandera de La Concha bogaron Isun-tza y Lutxana. Estas dos embarcaciones vizcainas salieron conscientes de que era muy complicado para ellas ganarse un billete y afrontaron la regata con otro objetivo. Su meta era centrarse en su propia remada y buscar el mayor rendimiento posible. Ya en la ciaboga quedaron lejos de los siete primeros clasificados y en la vuelta no pudieron dar la vuelta a la situación. Las lekeitiarras acabaron décimo terceras y las de Erandio llegaron en décimo quinta posición.

clasificatoria masculina

Por otra parte, hoy tendrá lugar en el mismo escenario la clasificatoria de la Bandera de La Concha masculina. La regata arrancará a las 17.30 horas y tomarán parte 24 tripulaciones en busca de los siete billetes para acompañar a Donostiarra durante los dos siguientes domingos. Entre los vizcainos, Santurtzi, Zierbena y Urdaibai no deberían tener problemas para entrar. Ondarroa también está entre las favoritas y Lekittarra buscará dar la sorpresa. Más complicado lo tienen Arkote, Kaiku y Deusto.

Clasificatoria

Categoría femenina

1. Arraun Lagunak 10:54,00

2. Orio a 8,46"

3. Hondarribiaa 14,62"

4. Tolosaldea a 16,42"

5. Deusto a 19,68"

6. Hibaika a 19,74"

7. Chapela a 22,02"

8. San Juan a 23,58"

9. Ondarroa a 24,28"

10. Cabo a 25,84"

11. Zumaia a 25,88"

12. Perillo a 26,18"

13. Isuntza a 40,82"

14. Tirán a 42,54"

15. Zarautz a 51"

16. Lutxana a 53"

17. Ribeira a 1:03

18. Lapurdi a 1:13

19. Mugardos a 1:17

20. Castro a 1:58