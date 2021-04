Diego Valtierra y Jon Míguez disputan el sábado los cinturones del Campeonato de España

EL legendario director de cine inglés David Lean transformó Soria en la estepa siberiana y la estación de tren de Navaleno en un apeadero de la Rusia de principios del siglo XX en aquella obra maestra del cine que es Doctor Zhivago, a la que Omar Sharif accedió sin saber que iba a ser el protagonista. Lean quería a Peter O'Toole, cara principal de su grandiosa Lawrence de Arabia, para encarnar al médico de la novela del premio nobel Boris Pasternak. En su cinta anterior, justo después de la sobresaliente El puente sobre el río Kwai, el realizador transformó Almería en un gran desierto en una de las grandes obras de la historia del cine. Tanto que Steven Spielberg decidió que su futuro estaba detrás de la cámara al verla por primera vez. En Soria quedó algo de esa épica implícita en las cintas de Lean.





Diego Valtierra, con mascarilla, en el gimnasio. José Mari Martínez

Por casualidad, Jon Míguez paseaba un día de calor estival por las calles de Navaleno, un pueblo de, según el censo de 2020, menos de 800 habitantes, cuando se encontró con la madre de Diego Valtierra, que veranea allí. "¡Qué pequeño es el mundo!", expresa el wélter. Quizás la heroicidad del escenario o del boxeo, quizás las circunstancias, unen las vidas de los dos púgiles. Conexión Getxo-Navaleno. Más casualidades: compartieron habitación en Cuba con la selección de Euskadi, son amigos, de Eskuinaldea –aunque la residencia de Míguez está en Castro Urdiales– y pelean este sábado en la misma velada por hacerse con los cinturones del Campeonato de España. Cullera acogerá los combates por dos jugosos cetros: Valtierra pugnará en el superpluma ante Juanfe Gómez y Míguez buscará el título wélter ante Ricardo Roser. Se emitirán en directo en el portal de pago por visión de Internet Proximia, a partir de las 19.00 horas. Ya están en la autopista de la ilusión.

Diego (6 victorias y 2 derrotas) acude a la cita como Omar Sharif a Doctor Zhivago. Tiene alma de invitado a la gloria. Justo la semana que se declaró la situación de pandemia, a principios de marzo de 2020, tenía pactada la primera pelea por el Campeonato de Euskadi de boxeo profesional ante Ibon Larrinaga. Se quedó en agua de borrajas por el covid-19. Una pena. Un año después, el Comité de Boxeo Profesional le nombró aspirante al Campeonato de España. "Todo ha cambiado, la verdad. Es un plato goloso. Si antes teníamos delante un entrecot, ahora es solomillo", describe entre risas el getxotarra, quien califica la oportunidad como "un sueño hecho realidad". "Quiero disfrutar al cien por cien de la preparación", certifica Valtierra, quien recuerda una anécdota que sucedió antes de dar el salto al profesionalismo: "Mi entrenador me dijo que había que marcar un objetivo y yo pensaba solo en vivir la experiencia. Entonces, me habló del Campeonato de España. Creía que era algo inalcanzable, pero no". Por eso, este cinturón es "un objetivo, una meta y una ilusión", pero "voy a Cullera con ambición". "Quiero vivir la experiencia y disfrutar de todo, porque van a ser unos recuerdos muy bonitos. Creo que una de las llaves a la victoria está en eso. No tengo nada que perder. He ganado solo con estar ahí. Voy a dar el campanazo", remacha.

Juanfe Gómez (9 victorias, 1 K.O.) pondrá a prueba a Valtierra. "Es zurdo, dotado, móvil, versátil y completo. En 2016 peleamos en amateur en Galicia y me ganó. Ahora, además, ha crecido mucho", certifica el getxotarra. El Mago es favorito, pero Diego va a por todas. "El boxeo es imprevisible", finaliza. Busca su papel protagonista. De épica va sobrado.

Por otro lado, Aitor Nieto, John Dickson, Leonel Rodrigo y Avelino Vázquez fueron aspirantes al Campeonato de España wélter junto a Jon Míguez (12-0) desde que el vizcaino fue nombrado en octubre de 2018. Ha tenido que esperar más de dos años para pelear por el cinturón ante Ricardo Roser (7-0). "Estoy con ilusión, más que nada por subir al ring", explica el pupilo de MGZ, quien es consciente de que "en el boxeo pasan estas cosas: se aplazan peleas, se caen rivales, se cambian fechas... Es un momento complicado y yo he seguido entrenándome igual en Castro Urdiales y en Bilbao. He ensayado junto a Kerman Lejarraga, Rikar Urrutia, Jhon Jader, Iván Rojo...". "No me veo favorito a pesar de los récords de cada uno. Roser está bien preparado y es técnicamente muy bueno. Aun así, yo voy con la mente puesta en la victoria. Quiero ganar", expresa el getxotarra.

"¡Sería la bomba!"



Lo que sí es seguro es que Valtierra y Míguez se apoyarán mutuamente. "¡Sería la bomba que nos trajéramos los dos los cinturones!", recita Jon, quien explica que "Diego es una gran persona. Vivimos un viaje inolvidable en Cuba y todo lo que ha conseguido en el deporte ha sido a base de trabajo. Se lo merece". Valtierra, por su parte, solo lanza flores a su paisano: "Jon es honesto, talentoso, humilde y trabajador. Además, es un diez como persona".

"No tengo nada que perder. He ganado solo con estar ahí y voy a por el campanazo" Diego Valtierra Boxeador