La hora de la verdad para el Leioa WLB

el Leioa WLB es colista de la Liga Premaat, la máxima categoría del waterpolo estatal. El conjunto vizcaino, que debutaba esta temporada en la élite, todavía no sabe lo que es ganar en Honor. Así que, con cero puntos en su haber, es el colista del grupo que luchará por la salvación. Es decir, es el principal favorito para abandonar el Olimpo. Sin embargo, las de Sakoneta no tiran la toalla. Su objetivo sigue siendo mantenerse entre las mejores. Seguir un año más en la división a la que tanto les costó ascender. Y, para ello, deberán ganar el sábado (16.30 horas) en la piscina del Concepción Ciudad Lineal, el otro equipo del grupo que tampoco ha ganado todavía. Que también tiene el bolsillo vacío de puntos. Se trata, pues, de un duelo de urgencias. Del clavo ardiendo al que ambos conjuntos quieren agarrarse. Porque al final de la campaña, el último de la clasificación descenderá directamente; mientras que el penúltimo tendrá una nueva oportunidad de redención en el play-out. Una oportunidad que, con toda probabilidad, recaerá sobre el ganador del encuentro de mañana. "A veces se abusa del término final, pero está claro que este partido es muy importante porque es un duelo directo. Es de máxima importancia sacar los tres puntos porque valen mucho más que tres puntos", reconoce Jon López, técnico del WLB.

El entrenador leiotarra no quiere contemplar la derrota porque un tropiezo en Madrid "nos dejaría sin margen de error. Ya no dependeríamos de nosotras mismas para salvarnos, sino de otros partidos y de comenzar a jugar con el gol average. Así que si no podemos ganar al Concepción, será importante no perder porque el que pierda se va a quedar en una situación muy delicada y muy comprometida". Y es que, a pesar de que su equipo se encuentra en el fondo de la clasificación, López sigue confiando en la épica. En una remontada que no solo les saque del puesto de descenso directo, sino que les meta en la pelea por la salvación sin pasar siquiera por la promoción. Aunque también es consciente de que lo primero es "librarse del último puesto en el que estamos". "Ganar nos daría la opción de intentar jugar el play-out y, por qué no, la confianza para ganar más partidos y tener la oportunidad de salvarnos directamente. Sabemos que es muy complicado, pero el primer paso es puntuar y ganar mañana", explica. De esta forma, el Leioa WLB tiene todas las esperanzas puestas en el encuentro ante el Concepción, un duelo que se prevé de alta tensión.

"Va a ser un partido muy igualado en el que el factor mental será muy importante porque ninguno de los dos equipos ha ganado todavía esta temporada y eso se va a notar en el juego. En cosas como la confianza. Así que tenemos que ser muy fuertes de cabeza para llevarnos los tres puntos", avisa López. El técnico vizcaino reconoce que "ya sabía que esta temporada iba a ser complicada", pero también admite que, a estas alturas de la temporada, esperaba "contar con algún punto" en su haber. Aún así, mantiene plena confianza en su plantilla y la fe por la salvación intacta: "No nos vamos a engañar, éramos conscientes de que esta temporada iba a ser complicada y que dependíamos de cómo llegáramos al tramo final porque éramos un equipo que iba a ir creciendo con el paso de las jornadas. Sí que esperaba estar un poco mejor de lo que estamos, pero seguimos con todas las opciones abiertas porque si ganamos al Concepción y cazamos algún otro punto nos meteríamos de nuevo en la lucha por no bajar".

Viejo conocido



El Concepción Ciudad Lineal se ha convertido en el rival por excelencia del Leioa WLB. Ambos conjuntos pugnaron la temporada pasada por el liderato de División de Honor B y ambos se encuentran ahora luchando por evitar el farolillo rojo de la Liga Premaat. Es decir, son dos clubes que se conocen muy bien y cuya historia común, tal y como explica López, otorga al conjunto madrileño un poco más de ventaja: "El año pasado estuvimos en una situación similar, pero luchando por el título en vez de salir de abajo. Los duelos de la temporada pasada fueron igualados; el primero lo empatamos y el segundo nos ganaron de uno".

