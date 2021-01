Barreda suma su tercera etapa y Sainz recupera terreno en el Rally Dakar

El piloto Joan Barreda (Honda) ha ganado este viernes la sexta etapa del Rally Dakar 2021, disputada entre Al Qaisumah y Ha Il sobre 347 kilómetros, al superar a Ross Branch (Yamaha) y a Daniel Sanders (KTM), mientras que en coches Carlos Sainz (Mini) se impuso en la etapa y recupera terreno en la general, liderada por su compañero Stéphane Peterhansel.

En motos, el piloto de HRC se impuso por tercera vez este año en el Dakar al terminar con una ventaja de 13 segundos sobre la Yamaha de Ross Branch y de 53 segundos sobre la KTM de Daniel Sanders, con Ricky Brabec cuarto a 2:24 de Barreda.

Barreda se sitúa séptimo en la general, a 6:25 miuntos de un Toby Price que es nuevo líder con 2:16 de margen sobre el argentino Kevin Benavides (Honda), que pierde el liderato al ser decimoséptimo con casi 10 miuntos perdidos en esta sexta etapa, y 2:57 sobre el chileno José Ignacio Cornejo (Honda).

Lorenzo Santolino (Sherco) fue el segundo español más rápido, decimoctavo en meta a 11:52 de Barreda, y pierde algo de fuelle en una general en la que está octavo a 13:46 del líder Price.

Ricky Brabec, defensor del título, estaba protagonizando un intenso mano a mano con Barreda en la etapa pero, cerca del final de etapa, se desvió algo de la ruta y cedía más de 3 minutos en el último punto kilométrico, hasta perder únicamente 2:24 en la meta de la especial, aunque sigue a 20 minutos del líder en la general provisional.

Por su parte, Laia Sanz sigue fuerte, pese a la enfermedad de Lyme que le impide estar al cien por cien físicamente. Esta vez, entró a meta con el 25º mejor tiempo, misma posición que guarda en la general provisional.



CARLOS SAINZ GANA Y RECUPERA TERRENO

En coches, el vigente campeón del Dakar Carlos Sainz (Mini) se impuso en esta sexta etapa con un tiempo de 3:38:27, superando al saudí Yazeed Al Rajhi (Overdrive Toyota) en 4:03 y al catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota) en 7:16.

El todavía líder de la general, el frances Stéphane Peterhansel, fue cuarto en esta etapa a 7:34 de su compañero de equipo. Sainz sigue tercero en la general, a 40:39 de Peterhansel y con Al-Attiyah y su Toyota de por medio, a 5:53 del galo.

Sainz, que se quejó tras la quinta etapa de lo anormal que era en el Dakar, para él, perderse durante dos jornadas seguidas, fue esta vez el piloto a seguir. No se perdió, fue rápido, y empieza su particular remontada, obligada, si quiere volver a ganar el Dakar.

El también español Nani Roma (Bahrain Raid Xtreme) fue séptimo en la etapa, a 19:33 de Carlos Sainz, superando a hombres como Giniel de Villiers (Toyota) o Cyril Despres (Abu Dhabi Racing), y es quinto en la general a 1:36:55. Por su parte, Isidre Esteve (Repsol Rally Team) terminó 25º y escala a la 20ª posición en la general, a poco más de 4 horas.

La sexta etapa, tras la dureza de la quinta jornada de competición en este segundo Dakar en Arabia Saudí, fue reducida en 101 kilómetros, con un atajo de 12 kilómetros entre dos puntos del recorrido inicial, hasta dejarla en 347 kilómetros.



"No podemos estar satisfechos con esta primera parte del rally"

Carlos Sainz (Mini) ha reconocido que, a pesar de la victoria de este viernes en la sexta etapa del Rally Dakar, no puede estar "contento" ni "satisfecho" con la primera semana de competición en el 'raid' saudí, ya que han perdido "una hora de navegación", algo que achaca a no haber "entendido" bien la "nueva filosofía del 'road book'".

"Hemos perdido más de una hora de navegaciones. No hemos entendido esta nueva filosofía y no estamos contentos con el trabajo hecho hasta el día de hoy. No podemos estar satisfechos con esta primera parte del rally. El ritmo es bueno, pero hemos cometido muchos errores, hemos tenido muchos problemas", señaló en declaraciones a la organización.

En este sentido, el bicampeón del mundo de rallys y tricampeón del Dakar explicó que la clave ha estado en la dificultad para interpretar el nuevo libro de ruta electrónico del 'raid'. "Nos ha costado entender la filosofía nueva del 'road book' y lo hemos pagado. Hoy quizás ha sido la mejor jornada de la semana, la más limpia, pues los días anteriores hemos perdido mucho tiempo", subrayó.

En cambio, Sainz sí está contento con la labor de este viernes junto a Lucas Cruz en la sexta etapa. "Hoy no hemos tenido ningún problema, ha ido bien. La etapa era rumbo, no había muchos cruces, sí arena y dunas. Hemos llevado un buen ritmo y estamos contentos al menos de hacer una etapa limpia", manifestó.