Djokovic no falla a su cita en Roland Garros

Novak Djokovic y Pablo Carreño volverán a encontrarse en los cuartos de final de Roland Garros apenas unas semanas después de que el serbio fuera expulsado en el partido que les enfrentó en octavos del US Open por pegar un pelotazo a una jueza de línea. Tras una jornada que se alargó por la lluvia, Ahora el serbio llega a esta ronda del Grand Slam parisino por undécimo año consecutivo y el asturiano busca las semifinales por primera vez en su carrera tras igualar su resultado de 2017.

El número 1 mundial venció en tres sets y con autoridad (6-4, 6-3 y 6-3) al ruso Karen Khachanov y aún no ha perdido un parcial en todo el torneo. Como anécdota, quedó que Djokovic volvió a dar un bolazo a un juez, aunque en este caso de forma fortuita al tratar de devolver un envío. "Fue un déjà vu muy incómodo", comentó el tenista de Belgrado, que recordó que episodios como el de ayer "se dan muchas veces en el circuito, pero lo que pasó en Nueva York le dará más importancia".

Carreño, por su parte, dejó fuera al alemán Daniel Altmaier, una de las revelaciones de esta extraña edición, que cuando servía para poder igualar en el segundo set se precipitó, le entró el pánico y cedió ante la mayor experiencia de su rival por 6-2, 7-5 y 6-2.

Por este lado del cuadro masculino, el otro duelo de cuartos de final será un duelo de juventud entre Stefanos Tsitsipas, que no sufrió ante Grigor Dimitrov, y Andrei Rublev, que necesitó casi cuatro horas para dejar fuera al húngaro Marton Fucsovics.

En el torneo femenino, el partido entre Danielle Collins y Ons Jabeur tuvo que ser aplazado hoy y su vencedora se medirá en cuartos a Sofia Kenin, que acabó con la única tenista gala que quedaba, Fiona Ferro. Se completarán las ocho mejores con Petra Kvitova y Laura Siegemund. Esta terminó con el recorrido de la catalana Paula Badosa, que tras llegar a dominar por 5-3 en el primer set acabó atrapada en el tenis lleno de trucos de la alemana y cayó por 7-5 y 6-2. "Me voy con mal sabor de boca y fastidiada. He hecho muy buen torneo, pero soy competitiva y no me gusta perder así. No he podido estar ni al 50% del tenis de esta semana", dijo Badosa, que jugó con molestias físicas, tras concluir su mejor Grand Slam hasta ahora.

Por otra parte, la guipuzcoana Ane Mintegi quedó fuera del torneo junior tras perder ante la alemana Alessandra Vecic por 6-4 y 6-3 en primera ronda, pese a que comenzó dominando en los dos sets. La tenista de 17 años no ha podido repetir los octavos de final del año pasado en Paris ante una rival dos años mayor. De todos modos, Mintegi se proclamó la semana pasada campeona de Euskadi absoluta en el torneo que se disputó en la Peña Vitoriana de Gasteiz.