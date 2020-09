Halep saca a Muguruza de la final de Roma

bilbao – Garbiñe Muguruza se encontró con una roca delante y pese a que lo intentó hasta el final no pudo superar a Simona Halep, que jugará por el título de Roma ante Karolina Pliskova en una final entre las dos primeras cabezas de serie. La vasco-venezolana tuvo un mal día con el saque (ocho dobles faltas y solo un 57% de efectividad con el primero) y lo pagó ante una rival que no perdona regalos: 6-3, 4-6 y 6-4. Desde el inicio, la rumana llevó la iniciativa, aunque Muguruza batalló y tuvo sus opciones. En el primer juego del tercer set, tuvo una bola de rotura, pero no la convirtió y Halep apretó para irse hasta el 5-1. La de Caracas, que mostró problemas físicos después del primer set, llegó hasta el 5-4 con mucho corazón antes de que ceder el partido de nuevo al servicio.

Muguruza volverá ahora unos días a su casa de Ginebra porque "las condiciones de estar en una burbuja son difíciles y desgastan, el hecho de no poder hacer nada más que jugar, descansar e ir al hotel€ Así que hay que aprovechar dos o tres días de vida más normal para recargar pilas e irme a París de lleno a otra burbuja que puede incluso más larga".

Por otro lado, Novak Djokovic jugará hoy en el Foro Itálico de Roma su 52ª final de Masters 1000. A trancas y barrancas, el serbio ha ido avanzando y ayer firmó una victoria sólida ante Casper Ruud: 7-5 y 6-3. Será la cuarta final del serbio en 2020 donde lleva un balance de 30-1 y se medirá a Diego Schwartzman, que llegará con el desgaste de una semifinal de tres horas y quince minutos ante Denis Shapovalov.