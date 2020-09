Naomi Osaka rompe el hielo

Se lleva su segundo US Open tras vencer su timidez y practicar el activismo social

HACE dos años, Naomi Osaka estaba en el centro de la enorme pista Arthur Ashe de Flushing Meadows. Era la campeona del US Open por primera vez, pero apenas se escucharon aplausos tras derrotar a Serena Williams porque todos los focos apuntaban a la derrotada, que había protagonizado una fuerte polémica con el juez de silla y el público se puso de su parte y olvidó a la japonesa. Entonces tenía 20 años y estaba como abrumada por el ambiente, con un gesto serio y tímido que apenas le dejó disfrutar del histórico momento.

Ayer, Osaka volvió a ganar el US Open, en esta ocasión ante Viktoria Azarenka (1-6, 6-3 y 6-3), su tercer título de Grand Slam en tres finales. Se vio 1-6, 0-2 y 30-40 abajo, pero luchó "para al menos no perder en una hora" y la recompensa fue remontar la final de Nueva York, algo que nadie había hecho desde Arantxa Sánchez Vicario en 1994. Luego mostró una sonrisa nítida para recoger el trofeo ella misma, pero tampoco escuchó la ovación del público porque el coronavirus lo ha sacado del deporte y de la burbuja de Nueva York.

Pero ahora Naomi Osaka es otra, una tenista que ha roto su imagen hiératica y reservada para abanderar la causa de la diversidad, como hija de haitiano y japonesa que es y poseedora de la doble nacionalidad, ya que reside en Estados Unidos desde que tiene tres años. Cada día del US Open ha lucido una máscara con el nombre de una víctima de la violencia policial y sus redes sociales han hecho de amplificador de esas reivindicaciones. Ya en el torneo de Cincinnati renunció a jugar la semifinal en plenas protestas por el episodio de Jacob Blake que paralizo todo el deporte estadounidense. "Antes que deportista soy una mujer negra. Y siento que hay asuntos que necesitan atención urgente mucho más importantes que verme a mí jugar al tenis", dijo entonces.



madurez

Estas dos semanas ha demostrado que se puede aspirar al título de un Grand Slam sin perder de vista otros asuntos. Ella lo atribuye a una mayor madurez, "a ser consciente de las cosas que me ocurren". Tras el regreso del tenis no ha perdido, porque la final de Cincinnati ante Azarenka no la jugó por lesión. "La cuarentena me ayudó a ganar tiempo para pensar mucho sobre las cosas, sobre mis objetivos, las cosas por las que quiero que la gente me recuerde. A estos dos últimos torneos ya entré con esa nueva mentalidad. Definitivamente, me ayudó", aseguró tras sumarse a un selecto grupo que forman Lindsay Davenport, Jannifer Capriati, Virginia Wade, Margaret Court y Monica Seles como campeona en sus tres primeras finales grandes y superar a la china Na Li como la jugadora asiática con más títulos de Grand Slam.

la actualidad

nadal regresa en la tierra de roma

Ante Carreño. El tenis mira esta semana a Roma, donde se producirá la reaparición de Rafa Nadal. El balear renunció al US Open para evitar riesgos y centrarse en preparar Roland Garros, que arranca en dos semanas. Nadal ha quedado exento de la primera ronda y en la segunda se enfrentará a Pablo Carreño, reciente semifinalista en Nueva York. En Roma también participa Djokovic, aunque han renunciado Zverev, Thiem y Medvedev.

Duro para Muguruza. La de Caracas vuelve también a la tierra en el Foro Itálico tras ceder en segunda ronda en Nueva York. Muguruza espera haber ganado en los entrenamientos el ritmo que le faltaba. Su cuadro es muy duro, ya que tiene que empezar ante Sloane Stephens.