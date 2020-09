Otro paso adelante

Jon Rahm concluyó su cuarta temporada completa en el PGA Tour con su mejor clasificación de siempre. Fue quinto en 2017, vigésimotercero en 2018, duodécimo en 2019 y ayer cerró el Tour Championship de 2020 en East Lake en un brillante cuarto puesto. Por delante acabaron Xander Schauffele y Justin Thomas, dos jugadores que ya han ganado en el campo de Atlanta, y el campeón Dustin Johnson, el número 1 del mundo que logra la primera FedEx Cup de una carrera prolija en triunfos a la que le faltaba este broche final. El golfista de South Carolina ha completado unos play-offs de manual: se llevó el primero y en el tercero y en el segundo cayó ante Rahm en el hoyo de desempate. Antes había sido también segundo en el PGA Championship y en estas cuatro citas era líder tras 56 hoyos. Por tanto, su victoria final no admite discusión.

El de Barrika tendrá que lamentar la segunda jornada de este Tour Championship porque en las otras tres su juego estuvo a un nivel bastante alto, suficiente para pelear el triunfo. Ayer trató de limar golpes desde el principio con un juego agresivo y hizo birdie en el hoyo 3 con un segundo impacto magnífico. Pero en el hoyo 4 sepultó sus opciones en la arena. Necesitó dos golpes para salir del bunker tras estampar el primero contra el talud y se anotó un doble bogey letal porque le alejaba a ocho golpes de Johnson, que había empezado sin contemplaciones. Sin embargo, ya se sabe que Rahm no se rinde sin luchar y encadenó birdie-eagle en el 5 y el 6 para recuperar la esperanza en el momento en que el líder enlazó dos bogeys en el 7 y el 8.

Con la figura recompuesta, había que seguir haciendo birdies, pero ocurrió la desgracia de un tripateo en el hoyo 10 desde siete metros que añadió más lastre. Los birdies en el 12 y el 13, con un segundo golpe genial que dejó la bola a un dedo del agujero, le permitieron pelear hasta el final por el segundo puesto porque Dustin Johnson nunca estuvo más cerca que dos golpes de sus perseguidores y le bastó con sumar pares para controlar el torneo.

El objetivo menor de defender la plaza con la que Jon Rahm llegó a Atlanta también se puso duro porque Schauffele lo defendió con el mejor registro de golpes de los cuatro días, en los que fue el mejor con diferencia. Para rematar, el barrikoztarra acabó su vuelta con un excelente birdie para un total de -9 en el cómputo de golpes del torneo, -17 en el acumulado. Por detrás, Dustin Johnson hizo hacer buena la ventaja con la que llegó a East Lake y sumó su tercera victoria del año. Ya lleva doce seguidos con al menos un trofeo en sus manos y solo le faltaba este para hacer justicia a su extraordinaria calidad.

ahora, el us open En el caso de Jon Rahm, el balance de este extraño curso partido en dos por el coronavirus tiene que ser excelente, con dos victorias de mucho prestigio después del confinamiento y otros cuatro puestos entre los diez primeros en quince torneos disputados. El cuarto puesto final es otro paso adelante en una carrera a la que no se adivina techo. El golf no para, salvo por imperativo sanitario, y esta misma semana se juega el Safeway Open, el primer torneo de la temporada 2020-21. Quienes jugaron hasta ayer descansarán ya que en diez días llegará el US Open de Winged Foot, el segundo major del año, una cita que todos tienen marcada en rojo y Jon Rahm también, por supuesto.

tour championship

Clasificación final

1. Dustin Johnson-21

2. Justin Thomas-18

2. Xander Schauffele-18

4. Jon Rahm-17

5. Scottie Scheffler-14

6. Collin Morikawa-13

7. Tyrrell Hatton-12

8. Patrick Reed-11

8. Sebastián Muñoz-11

8. Rory McIlroy-11