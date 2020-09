Muguruza se exprime y vence

Garbiñe Muguruza se sentó en su silla boqueando con ganas de coger aire y pidió tiempo a la televisión antes de ser entrevistada para recuperar su ritmo respiratorio. Después de hora y media de juego en unas condiciones difíciles de alta humedad en Nueva York, la vasco-venezolana había ganado a Nao Hibino (6-4 y 6-4) en su primer partido desde febrero. "Me ha costado coger el ritmo porque he estado seis meses sin jugar, pero he ido mejorando poco a poco y al final he podido cerrar bien", explicó Muguruza tras salir con éxito de su estreno en el US Open, que supone su trigésima presencia en un torneo de Grand Slam.

La falta de competición se notó en el servicio de la tenista de Caracas, que solo puso en juego el 50% de sus primeros saques, pero sin embargo se anotó con ellos el 83% de los puntos: 24 de 29. Muguruza cedió una distancia de 4-1 a la japonesa, pero consiguió sobreponerse para no alargar el duelo más de lo necesario. Cuando logró poner sus primeros saques, llevó la iniciativa, aunque Hibino pudo defenderse con algunos intercambios brillantes. Pero la doble ganadora de Grand Slam presionó también con su resto y subió a la red en cuanto pudo para impedir que su rival encontrara la manera de recuperar sus opciones.

Después del choque, Garbiñe Muguruza dedicó la victoria a Carla Suárez, "una de mis mejores amigas en el circuito y con la que he compartido muchas cosas. Lo que le ha pasado ha sido un shock para todas, pero sabe que puede contar conmigo para lo que necesite". En segunda ronda se enfrentará a la veterana búlgara Tsvetana Pironkova, cuyo mejor resultado en un Grand Slam son las semifinales de Wimbledon hace diez años y que juega este US Open con ranking protegido después de ser madre en marzo de 2018.

El torneo perdió a Coco Gauff, la niña prodigio estadounidense, que cedió en tres disputados sets ante la correosa Anastasija Sevastova. También avanzó a segunda ronda Sara Sorribes, que ganó por primera vez un partido del cuadro principal en Nueva York. Karolina Pliskova y Sofia Kenin, las dos primeras favoritas, salvaron sus compromisos sin apuros.

djokovic, sin problemas



En el cuadro masculino, se produjo el estreno de Novak Djokovic con un fácil triunfo ante Damir Dzumhur (6-1, 6-4 y 6-1) que mantiene invicto al serbio en 2020 después de veinticuatro partidos. El próximo rival del número 1 del mundo será el británico Kyle Edmund, un jugador que le puede dar problemas porque pega muy duro a la pelota.

Andy Murray hizo la proeza de la jornada tras remontar al japonés Yosihito Nishioka y vencer en cinco sets tras más de cuatro horas y media de juego. El escocés regresó a un Grand Slam veinte meses después y demostró su condición de estrella que se resiste a abandonar. Dominik Thiem, segundo cabeza de serie, también sigue adelante tras la retirada de Jaume Munar al acabar el segundo set. John Isner (16) y Dusan Lajovic (18) son dos favoritos que cayeron a la primera.