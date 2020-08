Mala jornada para las traineras vizcainas

La ETE llegó por primera vez esta temporada a aguas vizcainas. El sistema de sedes ideado por la ARC solo contempló el campo de regatas de Getxo como uno de los escenarios para desarrollar la competición y hasta ayer no se estrenó. Sin embargo, la llegada a territorio más conocido no tuvo el resultado esperado para las embarcaciones de Bizkaia. Ninguna pudo estar en la pelea por la victoria y todas ellas dieron un pequeño paso atrás en sus aspiraciones en el campeonato. El que no notó el cambio de escenario fue Tolosaldea. Las entrenadas por Patxi Francés siguen a lo suyo y sumaron otra victoria más, la sexta en otras tantas regatas disputadas hasta la fecha.

Las cosas empezaron torcidas desde el primer largo. Ondarroa y Deusto, los dos equipos vizcainos que más cerca están de los puestos nobles de la general, cedieron mucho en los primeros metros. Las ondarrutarras no se recuperaron y fueron finalmente sextas, lejos de la lucha. Por su parte, la Tomatera reaccionó pero no lo hizo a tiempo y a pesar de entrar en la lucha, el baile de segundos le condenó al quinto puesto. Lutxana acabó séptimo e Isuntza octavo, respectivamente.

Getxo

1. Tolosaldea 11:24,90

2. San Juan a 8"

3. Hibaika a 16"

4. Zumaia a 18"

5. Deusto a 22"

6. Ondarroa a 42"

7. Lutxana a 46"

8. Isuntza a 50"

9. Lapurdi a 1:02

General

1. Tolosaldea 54

2. San Juan 40

3. Zumaia 37

4. Deusto 34

5. Ondarroa 34

6. Hibaika 33

7. Isuntza 17

8. Lutxana 15

9. Lapurdi 5

Liga ETE