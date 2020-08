Zierbena gana en Ondarroa y Bermeo se queda líder en solitario

La tripulación vizcaina de Zierbena logró este domingo la victoria en la XXXVI Bandera de Ondarroa remando en la segunda tanda de una décima cita de la Liga Eusko Label con resultados inesperados y grandes consecuencias en una clasificación general que sigue mandando Bermeo Urdaibai, ahora en solitario.

La embarcación 'galipa' es la sexta de las doce participantes en la liga más importante de traineras que consigue una bandera en lo que va de temporada liguera, lo que demuestra lo igualada que está siendo una competición que no para de ofrecer fuertes emociones y sorpresas.

Esta vez fue el triunfo de la ganadora de la segunda tanda sobre los de una tanda de honor en la que Orio dominó con claridad a unas Bermeo y Hondarribia, cuarta y quinta, que salvaron los muebles y una Santurtzi, ganadora ayer en Hondarribia y colíder antes del inicio de la regata, que terminó descolgada y novena.

La regata fue sorprendente hasta el punto de que las tres tandas las ganaron las traineras que salieron por la calle 1, cuando en la tanda de honor Orio hizo todo lo posible para terminar en la 4, con Bermeo y Hondarribia a su estela.

Zierbena, con un tiempo de 20 minutos, 12 segundos y 65 centésimas, ganó a Orio por poco más de un segundo y otra segunda embarcación de la segunda tanda acabó en el podio de la regata. Fue Donostiarra, a cuatro segundos de la vizcaina vencedora. También la gallega Cabo, sexta, tuvo un gran día remando en la segunda tanda.

En la primera tanda, la de las tripulaciones que pelean por evitar caer a la segunda división, se impuso una Zarautz que aleja ya casi definitivamente el peligro de caer directamente a la ARC e incluso abandonó el puesto de la promoción de descenso en el que deja a Ares, hoy última por detrás Kaiku y Ondarroa.

A la histórica embarcación sestaoarra no le ayuda demasiado la décima plaza, ya que se ha alejado a once puntos de la salvación, mientras que la hoy local Ondarroa, que bogó en la segunda tanda, cedió algo en una pelea con Zarautz y Ares por no caer a la promoción en la que las tres traineras quedan en un escaso margen de tres puntos.

Lekittarra, segunda en ese primera tanda, transita ya por aguas tranquilas en la clasificación tras ser hoy octava a menos de cinco segundos de la quinta.