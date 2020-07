Urdaibai, nuevo líder de la liga

El viento sopló en Lekeitio y dio un vuelco a la Eusko Label Liga. Removió sus aguas y creó una jornada de pesca en la que muchos equipos salieron con una sonrisa y otros quedaron tocados. Sonrió Hondarribia con su bandera lograda desde la segunda tanda, en la que seguirá pese a ser la trainera con más victorias parciales este curso. También capturó una gran presa Urdaibai. Los bermeotarras fueron segundos y son los nuevos líderes de la competición. Otro de los grandes triunfadores de esta jornada fue Zarautz. La Enbata fue cuarta y asestó un duro golpe a Kaiku, que queda tocado en el último puesto y con una desventaja que ya es preocupante. El otro perjudicado fue Santurtzi. Los de Ezkerraldea, líderes sólidos desde el primer día, cayeron hasta la undécima posición y el premio obtenido gracias a su constancia desapareció de un plumazo.

Esta es la liga de no fallar. No tener días malos gana valor a cada jornada y nadie es inmune al descalabro. Hasta Santurtzi, la trainera más regular hasta este fin de semana, puede sufrir un duro golpe en sus aspiraciones. La Sotera había destacado por estar siempre metida en la pelea. Semana sí, semana también su presencia en la lucha por las banderas era una constante y eso le permitió liderar con cierta solvencia la Eusko Label Liga pese a no conocer todavía lo que es vencer en una jornada parcial en este curso. Pero llegó el error y lo hizo en el peor momento posible. Las condiciones empeoraron con el paso de las tandas y la de honor se tuvo que enfrentar a más viento que en las anteriores. El campo de regatas castigó a los santurtziarras y estos tampoco tuvieron su día, lo que les hizo hundirse hasta la undécima posición final y ver cómo el maillot cambiaba de dueño.

El que sigue fiel a su línea es Urdaibai. Sin desviarse lo más mínimo. Siempre en la misma dirección y apuntando hacia arriba. La semana pasada dio un aviso de lo que era capaz de hacer y en estas dos últimas regatas confirmó que ahora mismo es una de las tripulaciones más rápidas del momento. Es una trainera que además tiene fe y sabe ir por detrás, sabiendo sufrir cuando pintan bastos y haciendo sangre cuando le vienen de cara. En Lekeitio volvió a ser el último largo el lugar de alegría de los bermeotarras. En esos metros finales donde los brazos piden clemencia y ya la cabeza empieza a pedir parar, la Bou Bizkaia volvió a tener un plus más que sus rivales y dejó atrás a Donostiarra, su principal rival en la tanda de honor, para cruzar la línea de meta en primer lugar. Solo faltó la guinda de la bandera, que fue para Hondarribia, otra vez campeón desde la segunda tanda.

Y es que los hondarribitarras tienen la segunda tanda como su hábitat. Pese a ser la trainera con más victorias de este curso, no pueden salir de ella y las esperas agónicas para saber si los botes de la tanda de honor consiguen superar su registro son su costumbre. La Ama Guadalupekoa tuvo uno de esos buenos días en los que se parece a la embarcación sólida de las últimas temporadas. Remada larga y reconocible, capaz de meter mucha velocidad al bote. Hondarribia cogió la proa de la regata muy rápido y solo un pequeño susto en la primera ciaboga retrasó su despegue definitivo. Pero una vez destacado en cabeza supo remar sin referencias para marcar un registro muy a tener en cuenta y lanzar un jaque a sus oponentes.

Donostiarra fue la primera en aceptar el envite, salió con fuerza y el resto de las embarcaciones perdieron segundos en la txanpa inicial. Los bermeotarras fueron los más perjudicados de este inicio y perdieron tres segundos en pocos metros. Sin embargo, su confianza volvió a salir a relucir y no notaron ese mazazo. Aguantaron al mismo ritmo que la cabeza y mientras Santurtzi y Orio cada vez estaban más atrás, la Bou Bizkaia mantuvo la velocidad hasta que fue capaz de acercarse a Donostiarra. La embarcación de la capital guipuzcoana y Urdaibai se fajaron en un cara a cara, con intercambios de puestos hasta que en el último largo los entrenados por Jon Elortegi dieron el resto y cogieron la proa de la regata. No hubo reacción. Donostiarra quedó clavado y Santurtzi y Orio, por el peor lado del campo de regatas, trataron de salvar los muebles en un día complicado. Urdaibai lo intentó hasta el final, pero esta vez los segundos no bajaron y el triunfo fue hondarribitarra.



Liga Euskotren

Lekeitio

1. Orio 10:50,76

2. Donostiarra a 3,94"

3. Hondarribia a 24,52"

General

1. Orio 30

2. Donostiarra 24

3. Arraun Lagunak 15

4. Hondarribia 14

Patrón Puntos

1ºLarrinaga (Ondarroa)8

2ºTriñanes (Cabo)5

3ºHermo (Cabo)5

4ºBarturen (Bermeo)4

5ºZurinaga (Santurtzi)4

6ºGarro (Zarautz)3