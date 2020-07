Angie Bjorklund, más tiro en Gernika

El Lointek Gernika sigue añadiendo más capacidad anotadora a su línea exterior y ayer confirmó el fichaje de Angie Bjorklund, una alero estadounidense de 31 años y 1,83 metros que procede del Fila San Martino di Lupari, equipo que marchaba cuarto de la Lega italiana cuando se suspendió por el coronavirus. Allí la nueva jugadora del Gernika promedió 16,4 puntos, 4,1 rebotes y 3,1 asistencias en 31 minutos por partido y fue incluida en el mejor quinteto de la temporada.

El currículo de Bjorklund es muy interesante ya que fue campeona del mundo U19 con Estados Unidos en 2007, pasó cuatro años con las Lady Vols de la poderosa Universidad de Tennessee con la que ganó el título en 2008 y logró el récord de triples de su equipo y en su carrera profesional ha jugado en Israel y Francia. Hace dos campañas militó en el Lille Metropole, con el que disputó la Euroliga. "He escuchado grandes comentarios tanto de los técnicos como del público y el pueblo. Siempre he querido jugar en la Liga Femenina Endesa y no hay mejor manera que de la mano del Gernika ya que es club ambicioso", ha apuntado Bjorklund, cuya mejor virtud es el lanzamiento exterior. En su periplo universitario firmó un 41% de acierto en triples y la pasada campaña en Italia llegó al 47,3%, lanzando casi seis por partido.

Mario López destaca esa característica de su nueva pupila que le permite "anotar en llegada con tiros rápidos, tras rebote ofensivo o dentro del propio ataque. Nos permitirá jugar con más espacios, también puede darnos altura en el puesto de dos y, además, es una jugadora que nos aportará carácter y experiencia". El técnico gernikarra apunta también que en defensa "sin ser una especialista en el uno contra uno" la estadounidense "es inteligente y muy generosa en las ayudas". Angie Bjorklund llega con ambición ya que "creo que tenemos un gran equipo para competir ante todos los rivales lo mejor posible. Primero, debemos trabajar muy duro día a día en los entrenamientos y así lograremos grandes objetivos".

una propuesta atractiva Con este fichaje, el Lointek Gernika cuenta ya con once jugadoras en una plantilla muy ilusionante y con una propuesta atractiva para el público de Maloste, cuando pueda darse esa circunstancia. La temporada arrancará el 12 de septiembre con la Supercopa, en la que debe estar el conjunto vizcaino. La semana siguiente empezará la Liga, cuyo calendario se conocerá hoy. Angie Bjorklund completa el cupo de buenas tiradoras junto a Laura Cornelius, Milica Ivanovic y Rosó Buch, con las que Mario López espera contar con "más variantes en ataque y poder atacar mejor las defensas cerradas". Itziar Ariztimiño y Marta Alberdi completan la línea de perímetro, Belén Arrojo suma versatilidad en el puesto de tres y entre todas deben facilitar la tarea al juego interior que forman las renovadas Margaret Roundtree y Nogaye Lo y las fichadas Paula Ginzo y Nadia Colhado. La brasileña es la llave de todo el juego ya que con espacios y si está bien físicamente puede ser una jugadora casi imparable en la zona.

El Lointek Gernika de la próxima temporada podría añadir una pieza más con Naiara Díez. La capitana está sopesando su continuidad como profesional o encaminar su futuro fuera del deporte.