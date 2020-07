Santurtzi, a dos segundos de Hondarribia en la vuelta del remo

Volvió el remo con una sombra de incertidumbre, con esas dudas creadas por una pretemporada atípica y huérfana de regatas con las que comprobar el nivel real de las traineras. Solo el propio cronómetro y el GPS eran referencia para los entrenadores. Pero con el primer semáforo verde del curso quedó claro que el remo el orden establecido sigue siendo el mismo a pesar de lo ocurrido. La victoria de Hondarribia en aguas de A Coruña no sorprendió a nadie y la oposición plantada por Santurtzi, que finalizó a un segundo y nueve décimas, tampoco. Estas dos tripulaciones pelearán hoy, a partir de las 12.00 horas, por la primera bandera del año, que en este caso se juega a doble jornada. La tanda de honor la completarán Urdaibai y Orio, aunque sus opciones para hacerse con el trapo son escasas al finalizar a 16 segundos de la Ama Guadalupekoa.

La primera regata de la temporada se efectuó en línea y con las tandas sorteadas previamente, sin tener en cuenta la clasificación de la temporada pasada y con los favoritos repartidos en las diferentes mangas. Eso convirtió la primera disputa del año en una contrarreloj. Tres botes sobresalieron cuando les tocó enfrentarse a sus rivales y pasaron rápido a controlar todo el campo de regatas al dejar atrás a sus perseguidores. Orio, Santurtzi y Hondarribia vivieron preocupados por arañar segundos con cada palada para vencer a adversarios invisibles y que amenazaban desde otras tandas. Fue un ejercicio de superación propia, centrarse exclusivamente en el trabajo en la trainera y no pensar en nada más. En esa situación los hondarribitarras aprovecharon la pequeña ventaja que da el llevar muchos años juntos para sacar un par de segundos a la Sotera. Con la pretemporada reducida al máximo, las tripulaciones tuvieron poco tiempo para prepararse y adaptar los conceptos técnicos a la embarcación. Una tarea que los remeros de la Ama Guadalupekoa tienen ya asimiladísima después de llevar muchos años con el mismo bloque y entrenador.

Algo más movido fue el invierno de Santurtzi. Hubo nuevas incorporaciones que no pudieron ser acopladas al grupo principal de la mejor manera debido al confinamiento. Sin embargo, cuando empezó la competición esa falta de rodaje no se notó en la cuadrilla santurtziarra. La Sotera quiere aspirar a todo este curso y en la primera regata dejó claras sus intenciones. Tras dos largos a la estela de Orio, que había marcado el mejor tiempo en la primera tanda, pisó el acelerador. Con el mar picado de A Coruña como enemigo, los entrenados por Iker Zabala tiraron de vatios y empezaron a abrir hueco con sus perseguidores. Santurtzi disfrutó en aguas gallegas y fue a más a la vez que vio los frutos de su acertada táctica. Los morados no se conformaron con la ventaja obtenida y se exprimieron hasta la última palada para marcar una referencia que les deja con muchas opciones de bandera a pesar de ser superados por Hondarribia.

La Sotera marcó el mejor tiempo tras las dos primeras tandas, pero en la tercera Hondarribia logró superarle. Los hondarribitarras no especularon y lo dieron todo desde las primeras paladas. Ya en el segundo largo obtuvieron una ventaja superior a las cinco segundos y a partir de ahí jugaron al gato y al ratón con su más inmediato perseguidor. Los remeros de la Ama Guadalupekoa contaron con la ligera ventaja que da conocer el tiempo marcado por el rival y se dedicaron a defender la renta con mucha solvencia. En los momentos dulces de Santurtzi, los hondarribitarras supieron sufrir y gracias a ello lograron cruzar la meta en primer lugar. La bandera sigue muy abierta pero los doce primeros puntos ya son verdes.

En esa tercera tanda también estuvieron Urdaibai, Zierbena y Kaiku. Los bermeotarras demostraron que no quieren ser el equipo de la temporada pasada y lanzaron un aviso desde la primera regata. En una jornada en la que fueron de menos a más lograron colocarse en el tercer puesto y presentar su candidatura a la tanda de honor. La otra cara de la moneda fueron los restantes equipos vizcainos de esa manga. Los galipos, que quieren aspirar a todo, sufrieron la primera decepción de la temporada al finalizar séptimos y se dejaron un buen botín de puntos ya de inicio. Mientras, la Bizkaitarra quedó perdida en las aguas gallegas y se hundió hasta la última posición, comenzando con mal pie su lucha por la salvación, un objetivo que también tienen en mente Lekittarra y Ondarroaque ayer finalizaron octavo y décimo, respectivamente.