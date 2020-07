Zierbena busca la cima

La formación 'galipa' presenta un proyecto muy consolidado en la tanda de honor de la Eusko Label Liga y esta temporada quiere volver a pelear por todos los títulos posibles con una apuesta continuista en sus filas

EN Zierbena no hay lugar para las prisas. Sus gestores tuvieron paciencia para llegar a los puestos de honor de la Eusko Label Liga y ahora también quieren tardar en marcharse de ahí. El proyecto galipo no está diseñado para ser flor de un día, su seña de identidad es la constancia, dar pequeños pasos hacia arriba para poder ser una de las mejores traineras de la competición. Con las ideas claras y sin hipotecar el futuro por una temporada de ensueño. Ese camino constante deja a la cuadrilla entrenada por Juan Zunzunegui como una de las referencias de la ACT. Apostar por un proyecto a largo plazo no significa que no haya ambición en las tostas de Zierbena. El objetivo de este curso es sencillo, a la vez que complicado, pelear por absolutamente todo. Los vizcainos no quieren renunciar a nada y presentan un bloque capaz de dar mucha guerra este verano.

La tripulación de Zierbena sufrió varias bajas, pero rápidamente consiguió cubrirlas con remeros de garantías. Pequeños retoques que mantienen el nivel de la embarcación galipa y le hacen ser una de las candidatas más firmes a estar en la parte alta de la clasificación. "Teniendo en cuenta que éramos una plantilla de tanda de honor, hacer un cambio grande para mejor es muy difícil. Sí que podemos tener un puntito más que el año pasado, pero hay que saber sacarlo", analiza Zunzunegui. El entrenador de Vigo está satisfecho con la composición final de su equipo y con las caras nuevas: "Hay algunas incorporaciones, pero mantenemos la forma de trabajar y los cambios que han venido son gente que ya sabíamos que iba a entrar bastante bien en la dinámica y en lo que queremos hacer en la trainera".

Los fichajes de Zierbena no son exclusivamente gente llegada de fuera. La cantera galipa cuenta con el hándicap de tener muy pocos remeros en categorías inferiores y para contrarrestar esa falta de bogadores, la única solución es aumentar el trabajo. Este año otra nueva hornada tendrá su oportunidad en la primera plantilla. "Ya en juveniles habían hecho algún descenso con nosotros y ahora en verano los dos que creo que más pueden aportar se van a quedar en el primer equipo con la intención de remar. Son ligerillos y reman bien, están cogiendo nivel y aunque les falta, para hacer regatas pueden estar", comenta Zunzunegui, que vuelve a apostar por remeros muy jóvenes para formar parte de su tripulación y contará con cuatro remeros nacidos más allá del año 2000.

Mantener el nivel es una buena noticia para Zierbena y eso le coloca con opciones de pelear por cualquier bandera. En la tripulación manda la ambición y la idea es plantar batalla en todos los frentes. "El objetivo inicial, el que depende de nosotros, es ser competitivos. Luego está claro que si no aspiras a ganar la liga, no vas a estar en la tanda de honor. Hay que aspirar al máximo", afirma Zunzunegui. Zierbena finalizó el año pasado en el cuarto lugar y el técnico y remero vigués coloca a los cuatro primeros clasificados como principales candidatos para este curso: "No creo que haya grandes cambios y vamos a respetar cómo acabó la liga el año pasado. Intentaremos estar más arriba y que los demás estén más abajo. Pero de primeras los rivales que están arriba, están ahí por algo y hay que respetarlo".

sin margen de error Para poder mantenerse en esa parte alta, fallar lo menos posible será clave. La Eusko Label Liga vuelve a presentarse muy igualada y los botes de la segunda tanda suponen una amenaza seria a la hora de colarse por el medio e incluso aspirar a banderas. "El año pasado casi todos los equipos hicimos un sexto o un séptimo y eso hace años era impensable. Por eso cuando hay que defenderse es en los días malos", opina Zunzunegui. En esas clasificaciones el factor suerte también influye y los cambios entre tandas pueden hacer que las sorpresas sucedan. "Está claro que son regatas de trainera y si quieres asegurarte que no te metan puntos, tienes que estar delante en tu tanda. Ya que si se mete gente entre tandas el que va a salir favorecido es el que está delante", apunta el entrenador galipo.

La liga es el objetivo del club pero no una obsesión. La directiva de Zierbena no ejerce una presión extra por conseguir resultados inmediatos y son los propios integrantes de la tripulación los que se imponen a sí mismos esa necesidad de triunfar. "Es un club modélico y de los más serio que puede haber en la ACT a nivel de directiva. Nosotros tendremos que responder a eso siendo competitivos, estando lo más arriba posible y tratando de ganar. La forma de meternos presión, es la forma que nos están cuidando y tratando", reconoce Zunzunegui. Un proyecto consolidado que, sin prisa pero sin pausa, quiere llegar a la cima del remo.