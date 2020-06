Kaiku busca un paso más

La embarcación sestaoarra quiere consolidar su proyecto en la Eusko Label Liga y por ello uno de los objetivos de esta temporada es intentar mejorar el curso pasado y entrar en la segunda tanda para no pasar apuros

LA prisas nunca son buenas aliadas y en Kaiku tienen claro que quieren madurar el proyecto con calma, siempre con los pies en el suelo. Los años en los que la Bizkaitarra peleó por todas las banderas del Cantábrico son la gran referencia, el objetivo al que volver algún día. Sin embargo, en ese camino no hay obsesiones por saltarse etapas demasiado rápido y el único ritmo que se entiende en el club sestaoarra es ir paso a paso, recordando que la precipitación ya causó problemas en el pasado. Ahora, la meta más cercana para Kaiku es buscar asentarse en la ACT, subir posiciones y dejar de lado el abismo del descenso. Esta temporada los de Sestao tratarán de desmarcarse de la primera tanda y entrar en esa segunda manga mucho más tranquila y que permitiría continuar con el desarrollo de los canteranos más jóvenes de la tripulación, una de las esperanzas a largo plazo del club.

La plantilla de Kaiku sufrió varias novedades y tuvo que recomponerse para poder formar una tripulación de garantía. Carlos Rodríguez está satisfecho del trabajo realizado y antes de que su cuadrilla se ponga en acción, está contento de cómo ha quedado el equipo: "Siempre quedan dudas al no poder compararnos con nadie, pero se ve que el equipo tiene más poderío que el año pasado. A ver si somos capaces de reflejarlo en el agua, que es lo que estamos intentando ahora". La mayor fortaleza de la Bizkaitarra puede ser decisiva en aquellas regatas en las que haya que tirar de fuerza y enfrentarse a condiciones en las que cada golpe de remo debe estar marcado por la fortaleza. "El año pasado nos faltaban unos vatios que ahora sí que podemos tener. En días de viento o que se necesiten un poco más de vatios, tenemos que notar la mejoría", opina el técnico cántabro.

Ese paso adelante es algo necesario para continuar en la Eusko Label Liga. La competición no respeta a las tripulaciones que caen en la relajación y mantenerse al mismo nivel que la temporada pasada es sinónimo de caída. "Como no evoluciones y más con lo competitiva que se está poniendo la liga, te metes en el agujero", reconoce Rodríguez. Además, este curso no se sabrá hasta la primera regata si los equipos han dado un paso adelante o atrás. "No sé los demás equipos cómo han podido llevar esto del covid pero todo es una incógnita. Está claro que a unos afectará más que a otros y algo atípico va a ser", declara el entrenador de Kaiku. Sin ese baremo de las regatas previas al arranque de la liga, los equipos mantienen sus dudas y esperan que si no se cumplen las expectativas más optimistas, no sea demasiado tarde para ellos.

A pesar de esta incertidumbre, Rodríguez es optimista y confía en su tripulación: "Si hacemos las bien van a tener que trabajar mucho para ganarnos. La idea es no falla para estar lo más arriba posible, pero siendo conscientes de que si hacemos cualquier cosa mal, cualquier equipo de los once que están ahí con nosotros puede ganarnos". El curso pasado Kaiku realizó una temporada irregular. Los sestaoarras lograron salvarse con cierta holgura y llegaron a conseguir un sexto puesto. Pero sus ideas malos les penalizaron al máximo y también cosecharon dos últimas posiciones. Una irregularidad que tratarán de evitar este año para seguir sin apuros.

Mantenerse sin mirar atrás es uno de los objetivos de Kaiku y para ello aspiran a dar un paso adelante que les coloque en la segunda tanda. "Está claro que el objetivo es mejorar. Si podemos mejorar dos puestos mejor que uno. Si mejoramos uno, tendremos un aprobado y luego irá mejorando la nota y si empeoramos tendremos que ir a septiembre a recuperar", comenta Rodríguez. La incertidumbre con la que arranca esta liga puede ser positiva para los equipos que llegan de abajo, que quieren aprovechar esta situación especial para colarse en los puestos de arriba. "A río revuelto se puede pescar algo y va a haber sorpresas. Espero que la nuestra sea de las positivas porque también habrá sorpresas negativas", reconoce el entrenador de la Bizkaitarra.

obligados a demostrar



Kaiku mira hacia arriba y la segunda tanda es su aspiración. Pero también es consciente de dónde está y que primero deberá demostrar su mejoría si no quiere remar en la zona peligrosa de la clasificación. "Hasta que no se demuestre lo contrario, los que estamos abajo somos los dos del año pasado y los recién ascendidos. Pero también los que están arriba tendrán que demostrar que quieren seguir ahí", comenta el cántabro. Ares y Zarautz son los dos nuevos miembros de la Eusko Label Liga y la atípica pretemporada hace que su rendimiento sea más incierto que nunca, a pesar de ello Rodríguez reconoce que si dan su nivel deberían salvarse. Esas dudas se desvelarán este sábado y Kaiku quiere confirmar sus expectativas para seguir creciendo.

Kaiku

Entrenador

Carlos Rodríguez

Patrones

Vicente Carpintero No propio

Pablo NovoCanterano

Remeros

Asier Alonso Propio

Beñat Apraiz No propio

David Camacho Canterano

Jon Carrillo No propio

David Costa No propio

Daniel García Canterano

Jon Donnino García No propio

Óscar Gómez Propio

Manuel Gutiérrez No propio

David Iglesias Propio

Xabier Mielgo Canterano

Adrián Miramón No propio

Pablo Miranda No propio

Martín Novais No propio

Andoni Pedrosa Propio

Iñigo Pelayo Canterano

Roberto Pérez No propio

Ángel María Rodríguez Canterano

La tripulación de la 'Bizkaitarra' es una combinación de jóvenes canteranos y remeros más experimentados en la liga