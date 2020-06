El Sestao pide ayuda para prosperar

A pesar de que el CV Sestao estaba fuera de los puestos de peligro cuando la Federación Española de Voleibol (RFEVB) dio por concluida la temporada con ascensos pero sin descensos, en el equipo verdinegro respiraron tranquilos. Se confirmaba su permanencia, por segunda temporada consecutiva, en Superliga 2, la segunda división del voleibol femenino estatal. Sin embargo, nadie en el CV Sestao saltó de alegría porque, con la salvación asegurada deportivamente, comenzaba la verdadera lucha del club: conseguir los apoyos económicos necesarios para poder inscribirse de nuevo en la categoría. "Somos un club amateur, nuestras jugadoras no cobran y estamos dentro del programa Bizkaialde de la Diputación de Bizkaia. Pero necesitamos dinero, necesitamos un presupuesto que garantice la temporada porque llevamos ya 3 años en la élite. Estamos creciendo y por eso vamos necesitando cosas diferentes", explica César Ruiz, presidente del CV Sestao.

El máximo mandatario tiene hasta el 17 de julio, es la fecha tope puesta por la RFEVB, para inscribirse en Superliga 2; pero no quiere hacerlo a no ser que cuente "con unas mínimas garantías": "El mínimo para subsistir ya lo tenemos porque no cobramos nada, pero el club está creciendo a nivel deportivo, a nivel de público y a nivel de jugadoras y por eso necesitamos ahora más ingresos para mejorar". Y es que Ruiz ve cómo los clubes de su alrededor cuenta con unos fondos más holgados, lo que al final se traduce en una desigualdad en la cancha: "Este año nos hemos salvado pero hemos pasado apuros porque los demás equipos tienen presupuestos mayores, fichan a gente... Nosotros no podemos fichar a nadie porque no podemos ofrecerles nada. Afortunadamente somos un club de cantera y nuestras jugadoras son de aquí, estudian y trabajan aquí, tienen toda su vida aquí. Por eso, aunque las tocan el resto de equipos, deciden no cambiarse. Pero el día que nos quiten a alguna, se acabó el proyecto".

Ruiz estima que el presupuesto que manejan los clubes asentados en la categoría rondan los 100.000 euros y, aunque él no pretende llegar hasta esa cantidad, sí quiere acercarse para "ofrecer a las jugadoras algo mejor" que lo que tienen hasta el momento. "No soy ni pesimista ni derrotista, pero tampoco soy un lanzado. Quiero hacer las cosas bien y no podemos permitir que todo lo que hemos hecho hasta ahora se tire por la borda. Por eso quiero dar un golpe en la mesa y animar a la gente a invertir en el CV Sestao. Animar a las instituciones a que hagan de intermediarios porque el deporte minoritario mueve mucho a nivel local".

cara salvación

Ruiz confía en conseguir un presupuesto decente antes del 17 de julio para poder volver inscribir al CV Sestao en Superliga 2, pero recalca que esta no puede ser un lucha constante: "Si conseguimos una mejora, esta no puede ser solo de un año. Se tiene que dar un paso adelante para asentar el proyecto y seguir creciendo, siendo siempre conscientes de que viene mucha gente a vernos a La Benedicta". Así pues, el presidente verdinegro ya piensa en la siguiente temporada, una campaña que será muy diferente y muy complicada: "Vamos a ser 30 equipos en vez de 24 porque no ha habido descensos, así que se dividirán en tres grupos por cercanía y ranking deportivo. Esto quiere decir que probablemente conseguir la permanencia sea más difícil, porque la idea de la Federación es volver a los 24 equipos cuanto antes, entonces probablemente descenderán seis".