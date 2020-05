La ARC tiene en cuenta a Bizkaia

La junta directiva de la ARC continúa con su trabajo para sacar adelante las tres ligas que gestiona (ARC-1, ARC-2 y ETE) y en las próximas horas presentará a todos los clubes una propuesta de competición que deberán votar antes del próximo domingo y con las vistas puestas en arrancar las ligas el 11 de julio. La apuesta de las sedes presentada en el proyecto anterior se mantiene y el número de regatas quiere ser ampliado a doce. Asimismo, una de las principales quejas que hubo entre los clubes vizcainos es que el proyecto inicial no contaba con ningún campo de regatas en Bizkaia y solo contemplaba realizar regatas en Pasaia, Castro Urdiales y Getaria. Finalmente, la junta directiva aprobó la propuesta de remar en Getxo. También se contempla la opción de una quinta sede y la ARC trabaja para que esa sea Santander.

La primera opción propuesta por la ARC fue catalogada como "minimalista" por parte de algunos clubes. El proyecto de competición consistía en nueve regatas a disputar en las sedes de Pasaia, Castro Urdiales y Getaria. Para ser válida la competición debían disputarse un mínimo de seis regatas. Ahora, con la nueva propuesta, se mantiene ese mínimo pero la ARC intentará que sus tres ligas disputen 12 citas. En el escenario más optimista, la competición arrancará el 11 de julio, una semana más tarde de lo propuesto en el plan inicial. Los clubes estimaron que arrancando la liga tan pronto los remeros no tendrían tiempo suficiente para adaptarse a la trainera y el riesgo de lesión aumentaría considerablemente.

Uno de los puntos fuertes de la propuesta de la junta directiva de la ARC es disputar las ligas con el sistema de sedes. Las jornadas se celebrarán en campos de regatas en los que hay facilidades para evitar las aglomeraciones y así cada club puede disponer de espacio para situarse y evitar el contacto con las otras tripulaciones. La sede propuesta de Getxo cumple a la perfección con esas características debido a la posibilidad de embarcar desde diferentes puntos y cuenta con la posibilidad de disponer aparcamientos amplios. El campo getxotarra, al ser en mar, garantiza que habrá una cantidad de agua adecuada durante todo el día y así pueden disputarse las jornadas de las tres ligas con el suficiente margen de tiempo que permita a los equipos salir y entrar sin provocar que se junten demasiadas personas.

Además de las reuniones con los clubes, la junta directiva trabaja con las diferentes administraciones para conseguir los permisos adecuados con los que disputar la temporada. Entre esas negociaciones está tratar la disponibilidad de los campos de regatas en los que tiene fijados las sedes. Los ayuntamientos de Getxo, Getaria, Castro Urdiales y Pasaia son favorables a la disputa de la competición. El campo pasaitarra era el que más dudas ofrecía debido a la actividad habitual del puerto, pero finalmente apunta a dar su visto bueno. Mientras, la ARC negocia con Santander para poder tener la quinta sede.

En la propuesta no se contempla la realización de ningún tipo de test a los remeros por parte de la ARC. La junta directiva entiende que realizar un test a estas alturas del año no garantiza que los implicados en las regatas no vayan a contagiarse más adelante ya que los participantes no estarán aislados durante estos meses.