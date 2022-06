Rubiales se declara "más fuerte que nunca" tras presentar un superávit de 32,8 millones

Luis Rubiales presentó ayer, en la Asamblea General de la Federación Española de Fútbol, un superávit de 32,8 millones de euros respecto al ejercicio económico de 2021, lo que supone el mayor beneficio de la historia de la RFEF. El presidente sacó pecho de este logro. "Nuestra gestión no solo ha sido buena, sino que está en los parámetros más estrictos de la excelencia y legalidad", destacó Rubiales, que prometió seguir trabajando en mejorar aspectos como las ligas territoriales, dotándolas de más medios, y en la candidatura del Mundial 2030 junto con Portugal.

Esta convocatoria extraordinaria fue presidida por el propio Rubiales, acompañado por su vicepresidente, Pedro Rocha; tesorero, Eduardo Bandrés; y el secretario general Andreu Camps en el salón de actos Luis Aragonés de la Ciudad de Fútbol.

RUBIALES SE DEFIENDE

El presidente de la RFEF aprovechó esta comparecencia en la asamblea para defenderse de la "conspiración" liderada contra él por "los que ya sabemos". Rubiales aseguró que está tranquilo, ya que "no se va a encontrar ninguna ilegalidad en su forma de actuar". El máximo responsable de la Federación acusó a aquellos que robaron información en su teléfono de "manipular, sesgar y mentir" adjudicando contenido que no estaba su móvil para así construir un relato falso: "El lado oscuro del fútbol no es este. Todo esto me da tristeza, ahora también lanzan podcast para hacer más daño".