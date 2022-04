Un golpe en la mesa del Amorebieta para alimentar la esperanza

Ganar o ganar. No le quedaba otra al Amorebieta en su vuelta a Lezama. Y lo hizo con suma autoridad a costa de un sobrepasado Ibiza que no pudo contener el huracán de juego, ocasiones y goles que desataron los azules para volver a engancharse con fuerza a la lucha por la permanencia en LaLiga SmartBank gracias a los tantos firmados por San José, Guruzeta y Obieta. La salvación, a seis puntos de distancia tras la derrota del Málaga en Girona, vuelve a ser un objetivo más que posible para los de Mujika, que superaron con creces a los de Paco Jémez en un partido en el que los vizcainos solo necesitaron dos minutos para gozar de la primera ocasión de gol para abrir el marcador.

El arranque del choque, esta vez sí, proyectó a un Amorebieta vertical, valiente y decidido a buscar la portería contraria. Solo le faltó el gol al acoso y derribo que llevaron a cabo los azules sobre la meta rival antes de alcanzar el ecuador de un dinámico primer acto en el que los zornotzarras no dejaron de intentarlo. Por tierra, mar y aire. De todas las meneras posibles llamaron a la puerta del gol los vizcainos, que llegaron a toparse con el poste en un remate a bocajarro de Obieta tras una brillante jugada individual de Larrazabal por banda derecha. El ariete gernikarra, uno de los más destacados en el bando azul junto con un inconmensurable Luengo que regresó al once inicial aprovechando las ausencias de Óscar Gil y Nolaskoain, volvió a coger turno para probar fortuna antes del descanso con otro disparo que salió rozando el poste derecho de la portería defendida por Germán. Más madera. Sin goles, no en vano, tomaron ambos equipos el camino hacia los vestuarios con todo por decidir tras la reanudación.

Con siete remates, cuatro de ellos entre los tres palos y un revelador 60% de posesión en la hoja de estadísticas correspondiente a los primeros 45 minutos repasaron conceptos y retornaron el verde los de Mujika después de completar, por ocasiones y juego, la mejor primera mitad del curso. Tan poco le gustó lo que vio a Jémez que el Ibiza encaró la segunda parte con un triple cambio, siendo Ekain una de las novedades en su regreso a casa. Y el impacto del durangarra en el encuentro no pudo ser mayor. Avisó primero y marcó después. Ver para creer, pues el Amorebieta, gracias a un inapelable testarazo de San José a centro de Seguín, había conseguido marcar por fin a los tres minutos de la reanudación.

Lo celebraron haciendo piña los azules, pero el mazazo llegó apenas 180 segundos después en un desajuste defensivo que no desaprovechó el punta vizcaino, quien pidió perdón tras batir a Santamaría con un duro disparo cruzado. Obligado a levantarse por enésima vez durante la temporada, el Amorebieta miró al frente y se repuso. Vaya si lo hizo.



DOBLE ZARPAZO

Respondieron al golpe los de Urritxe insistiendo sobre la portería de Germán y pasada la hora de juego volvieron a encontrar un premio más que merecido que llegó con regalo extra. Una chilena de Irazabal a la salida de un córner, sin ir más lejos, fue taponado con la mano por Grima, lo que supuso la segunda amarilla para el capitán del Ibiza y el primer penalti del curso a favor de los azules. Tomó la responsabilidad Guruzeta y no perdonó.

Si su primer gol de la temporada logró San José, el décimo de su cuenta particular firmó el donostiarra, que vio pocos minutos después, en el 70, cómo el segundo máximo artillero del equipo, un punzante Obieta, hacía el tercero valiéndose de un clamoroso error en el despeje de Diop. Sin nuevos sobresaltos esta vez mantuvo la renta adquirida el Amorebieta para adjudicarse su primer triunfo con Mujika como timonel de la nave y volver a meterse de lleno en la pelea por la permanencia.



FICHA TÉCNICA

AMOREBIETA: Santamaría; Larrazabal (Min. 79, Aldalur), Luengo, Markel Lozano, Irazabal, Seguín, San José, Olaetxea (Min. 69, Javi Ros), Iker Bilbao (Min. 79, Álvaro Peña), Guruzeta (Min. 79, Guruzeta) y Obieta (Min. 90, Unzueta).

IBIZA: Germán; Fran Grima, Gálvez, Rubén, Escobar, Diop, Javi Pérez (Min. 46, Molina), Guerrero (Min. 71, Appin), Herrera, Jiménez (Min. 46, Raúl Sánchez) y Castel (Min. 46, Ekain).

Goles: 1-0: Min. 48; San José. 1-1: Min. 50; Ekain. 2-1: Min. 65; Guruzeta. 3-1: Min. 70; Obieta.

Árbitro: Hernández Maeso (Comité extremeño). Amonestó en el Amorebieta a Sergio Moreno (Min. 89). Por parte del Ibiza fue expulsado por doble cartulina Grima (Min. 6 y 65) y vieron la amarilla Escobar (Min. 89) y Rubén (Min. 92).

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésimo cuarta jornada de LaLiga SmartBank disputado en Lezama ante 902 espectadores.