El Eintracht, rival del Barcelona en los cuartos de la Europa League

Eintracht-FC Barcelona es la eliminatoria de cuartos de final de la Liga Europa más destacada que ha deparado el sorteo celebrado este viernes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza), que ha determinado también otros atractivos cruces como un Leipzig-Atalanta o West Ham-Olympique Lyon.



Los partidos de ida de cuartos de final se disputarán el 7 de abril, la ida; y la vuelta, el día 14. La ronda de semifinales, el 28 de abril (ida) y el 5 de mayo, la vuelta, dejando la final en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla para el miércoles 18 de mayo.





