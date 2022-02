El factor Lezama para el Amorebieta

El fútbol de plata regresa esta noche a Lezama, donde el Amorebieta recibe a partir de las 21.00 horas a un irregular Leganés con el que comparte a día de hoy el objetivo de la permanencia. Siete puntos separan a ambos equipos en una clasificación en la que el conjunto azul, en puestos de descenso, pretende dar un nuevo paso al frente haciendo valer su condición de local. Ninguna derrota en los cinco últimos partidos en casa, no en vano, han sufrido los de Iñigo Vélez de Mendizabal, que no ceden en Lezama desde el choque disputado el pasado 14 de noviembre ante el Lugo.

Tres meses y muchas cosas han pasado desde entonces. La mayoría, favorables a los intereses de un relanzado Amorebieta que enlaza ahora tres jornadas sin perder con una única derrota en sus diez últimos compromisos ligueros. Los azules, con la flecha hacia arriba y con las cuatro incorporaciones invernales perfectamente acopladas ya, encaran así con plenas garantías el partido de hoy contra un Leganés que, lejos de dar la talla durante la temporada, se encuentra en la parte baja de la tabla pese a estar diseñado para buscar el ascenso a Primera División.

No corren buenos tiempos para el cuadro madrileño, si bien es cierto que la tendencia es positiva para un equipo que cambió de entrenador el 30 de octubre del pasado año. El franco-tunecino Mehdi Nafti, tras renunciar a la selección de Mauritania, sustituyó en el cargo a Asier Garitano para hacerse cargo de una plantilla en la que militan los exjugadores del Athletic Unai Bustinza y Javier Eraso. Ambos forman parte de un equipo que se quitó toneladas de presión de encima la pasada semana al ganar en Butarque al Zaragoza (2-1). La amenaza del descenso, no obstante, no ha abandonado todavía a un minimizado Leganés que, eso sí, puede presumir de haber sumado siete de los nueve últimos puntos en juego antes de su visita a Lezama, donde se espera un partido igualado y de suma tensión entre dos equipos que presentan urgencias clasificatorias.

Mayores, no cabe duda, son las del Amorebieta, que busca situarse más cerca que nunca de los puestos de permanencia en un curso en el que una notable segunda vuelta podría darle las llaves de la salvación. El siguiente paso, así las cosas, pasa por sumar esta noche los tres puntos en un encuentro en el que no se esperan grandes cambios en la alineación zornotzarra.

SAN JOSÉ, EN LA LISTA



Se espera que Vélez de Mendizabal, satisfecho con el rendimiento de sus pupilos, dé continuidad al bloque de titulares con Mikel San José de vuelta a la convocatoria y con la opción de que Javi Ros, goleador en Lugo, se estrene en el once inicial. Como punta de lanza repetirá una jornada más Gorka Guruzeta, máximo goleador azul con ocho tantos y autor de todos los goles del Amorebieta en los cuatro últimos partidos en Lezama.

Debut de Joseba etxeberria

El mirandés cae en almerí a

2-1. Ni el buen hacer en la primera mitad del nuevo Mirandés de Joseba Etxeberria, que se estrenó en el banquillo del conjunto burgalés, pudo impedir que Sadiq acabara desnivelando la contienda a favor del Almería con dos goles en la segunda mitad. Si en el primero el atacante nigeriano demostró la potencia de su disparo con un gran derechazo desde la frontal, en el segundo Sadiq aprovechó un fallo del portero para establecer tres minutos más tarde, el momentáneo 2-0 que hizo intrascendente el postrero tanto de Sergio Camello.