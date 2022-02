Unai Bustinza: "Le deseo lo mejor al Amorebieta a partir del martes"

Unai Bustinza, exjugador del Athletic y capitán del Leganés, espera un partido igualado y de tensión ante los azules mañana en Lezama, campo que le trae buenos recuerdos

Amorebieta y Leganés se verán las caras mañana inmersos en la misma lucha. Solo siete puntos, no en vano, separan a unos y otros en una temporada en la que los madrileños, más cerca de los puestos de descenso que del play-off de ascenso a Primera División, tenían otras expectativas al inicio del curso. "Es un golpe de realidad de lo que es esta categoría", reconoce Unai Bustinza (Bilbao, 2-II-1992), quien aplaude el proyecto deportivo del club vizcaino y recuerda con una mezcla de pena y orgullo su paso por el Athletic, pues solo pudo completar una campaña como león antes de poner rumbo al Leganés en el verano de 2015.

Regresa mañana a Lezama para jugar contra el Amorebieta. No es un lugar cualquiera para usted.

—Así es. Disputé muchos partidos con el Bilbao Athletic en el campo en el que vamos a jugar y tengo también muy buenos recuerdos de mi paso por las categorías inferiores del club. Recuerdo, además, que la primera vez que pisé ese campo fue siendo pequeño como recogepelotas y estaba encharcado. Al terminar el partido nos quedamos ahí jugando en los charcos.

Como jugador del primer equipo del Athletic solo pudo completar la temporada 2014-15.

—Después de tantos años en la cantera (entró en Lezama en 2002 en edad alevín) es cierto que solo pude estar un año en el primer equipo y fue una pena no poder asentarme o estar más hecho como futbolista para poder buscarme un hueco. Aun así, aquella temporada fue muy enriquecedora para mí, aprendí muchísimo y tuve la suerte de vivir un Athletic en Champions, por lo que se puede decir que lo disfruté. Para mí fue como ir en una nube, aunque no se dieron las oportunidades que un jugador necesita para asentarse un poco y decidí buscarlas fuera. En ese sentido estoy contento también, porque eso me ha permitido disfrutar de otras cosas. El Athletic, aun así, siempre será mi equipo.

Solo jugó cuatro partidos como león, pero uno de ellos y como titular fue el de la final de Copa de 2015 contra el Barcelona en el Camp Nou.

—Sí. Fue la cuarta y última vez que vestí la camiseta del primer equipo en partido oficial y fue un momento muy especial e inolvidable para mí.

En julio de aquel año llegó cedido al Leganés y hasta hoy.

—Tuve suerte de llegar al club y conseguir un objetivo tan bonito como fue subir a Primera División. Después he podido vivir una época muy bonita de la entidad siendo protagonista y ahora toca vivir otra época asentando bases lo antes posible para ganar partidos en esta categoría, que es muy, muy difícil.

Es el capitán del equipo. ¿Cuál es su papel dentro del vestuario?

—Al llevar ya un tiempo aquí intento ayudar a que la gente se adapte lo antes posible para que pueda rendir. A pesar de que hay muchos cambios en la plantilla de una temporada a otra, el club va haciendo una base y trato de que los compañeros estén a gusto, porque así rindes mejor y es bueno para todos.

A nivel individual le están faltando los minutos que ha tenido en años anteriores.

—Es una temporada en la que empecé jugando, pero me lesioné, cuando llegó el nuevo entrenador no estaba disponible y el equipo dio un poco la vuelta a la situación. Cada vez estamos un poco mejor y yo trato de sumar y apretar al grupo para que no se baje el nivel.

Tienen más cerca el descenso que los puestos de 'play-off' de ascenso y visitan al Amorebieta, al que aventajan en siete puntos.

—Es un golpe de realidad de lo que es esta categoría. Es muy dura, muy apretada y no hay que ser demagogos, porque a priori teníamos unas expectativas distintas a las de hoy en día, pero la realidad es la que es y es algo que ya tenemos superado. Ahora vamos a ir a Lezama a jugar contra un rival como el Amorebieta con el que estamos compitiendo por lo mismo y será un partido muy disputado, de tensión y tendremos que jugarlo como corresponde.

¿Es un encuentro especialmente importante para ustedes para no meterse en problemas mayores?

—Sí, aunque la categoría te va enseñando que todos los partidos son muy importantes y este también lo va a ser. Estamos intentando escapar de esa zona de la clasificación en la que a nadie le gusta estar.

En el choque de la primera vuelta se tuvo que retirar lesionado en la primera mitad. ¿Cómo recuerda aquel encuentro?

—Fue un poco el resumen de cómo ha sido la primera parte de la temporada para mí. íbamos ganando, pero por un golpe me tuve que retirar del campo y es verdad que al final vencimos (1-0), pero sufriendo como en todos los partidos. A ver si en Lezama somos capaces de plantear bien el partido y no sufrir tanto como sufrimos aquí.

No lo tendrán nada fácil.

—Está claro. Si el Amorebieta está en esta categoría es por méritos propios después de hacer una temporada muy buena el año pasado en Segunda B y ha mantenido el bloque. Eso te da mucho y en esta Segunda División nadie regala nada. Todo el mundo compite al máximo en cada partido.

¿Ha podido seguir al Amorebieta durante la temporada?

—Sí, es un equipo que a mí no me resulta nada raro a lo que juega. Se identifica muy bien con lo que es el fútbol vasco en cuanto al juego directo, mucha disputa y ser ganadores en duelos individuales. Es un poco lo que plasman haciendo las cosas simples bien y con un proyecto deportivo que me parece un acierto al jugar con gente de casa, lo cual siempre te da un grado de implicación mayor. En el mercado invernal se han reforzado además con gente experimentada en la categoría que seguramente aportará al equipo y le deseo lo mejor al Amorebieta a partir del martes.

Rueda de prensa de Iñigo Vélez de Mendizabal

Convertir Lezama en un fortín

"Tenemos que hacernos más fuertes en casa". Iñigo Vélez de Mendizabal, técnico del Amorebieta, subrayó ayer en su rueda de prensa previa al partido de mañana ante el Leganés en Lezama que "en casa tenemos que hacernos más fuertes. Hemos hecho buenos partidos y hemos puntuado y ganado contra grandes rivales, pero tenemos que dar un plus". "Espero que sumemos los tres puntos y que todo el trabajo que está haciendo el equipo se vea reflejado en una victoria", remarcó asimismo el gasteiztarra, quien apuntó en relación al horario del encuentro que "hay que amoldarse y no hay excusas. Pedimos a la afición que, dentro de sus posibilidades, nos venga a animar. Nosotros vamos a salir con las ideas muy claras después de una semana muy buena de trabajo y dispuestos a ganar al Leganés, un equipo hecho para estar arriba en la clasificación, aunque por circunstancias no lo esté".

"No me resulta nada raro a lo que juega el Amorebieta; se identifica muy bien con lo que es el fútbol vasco"