El líder se choca contra un muro

Real Madrid 0

Cádiz 0

REAL MADRID: Courtois; Lucas Vázquez, Militao, Alaba, Mendy (Min. 83, Nacho); Casemiro, Kroos, Valverde (Min. 70, Jovic); Vinicius, Hazard y Benzema.

CÁDIZ: Ledesma; Akapo, Fali, Cala, Espino; Alarcón (Min. 93, Marcos Mauro), Jonsson (Min. 85, Bastida); Alejo (Min. 70, Chapela), Álex Fernández; Sobrino y Lozano (Min. 46, Negredo).

Árbitro: Jaime Latre (Comité Aragonés). Amonestó a Casemiro por parte del Real Madrid y a Cala en el Cádiz.

Incidencias: 38.818 espectadores en el Bernabéu.

El Real Madrid se dejó dos puntos en la visita del Cádiz al Santiago Bernabéu tras una racha de diez victorias seguidas que finaliza a pesar de los 36 disparos que realizaron los de Carlo Ancelotti y que da vida a una liga en la que el Sevilla se coloca a seis puntos con un encuentro menos. Reconoció el técnico italiano en la rueda de prensa de la víspera del partido que su equipo bajaba el ritmo en las primeras partes para poder apretar en la segunda, y así pasó frente al equipo gaditano, pero sin el resultado final que esperaba.

Cuarenta y cinco minutos de dominio claro, con un 82% de posesión de balón para los locales ante un Cádiz que tenía claro su plan: esperar atrás con un 4-5-1 y buscar balones largos al Choco Lozano como válvula de escape, aunque este no tuvo apenas participación y se marchó lesionado al descanso.

Ante la falta de fluidez y claridad para jugar por dentro en los últimos metros, echando de menos la figura de Luka Modric, el Madrid pareció volver a temporadas anteriores. Abusó de centros por la derecha, con Lucas Vázquez sin acertar en ninguno y sin potencial rematador a la espera. Los disparos lejanos aparecieron como alternativa, con Fede Valverde, sustituto de Modric, poniendo en aprietos a Jeremías Ledesma en el minuto 26, pero este despejó el balón a córner con una de esas paradas que acostumbra, más vistosas que las hacen parecer de mayor dificultad.

casemiro, baja en bilbao



Como advirtió Ancelotti, el Madrid aumentó el ritmo en el segundo acto. Chispazos de Vinicius que no encontraron socio, intentos infructuosos de un Hazard que sigue a años luz de aquel que llegó a la capital española en verano de 2019 y Casemiro, quien se perderá el partido del miércoles contra el Athletic por acumulación de tarjetas, como el más clarividente del centro del campo.

Mal síntoma para el conjunto blanco que el brasileño sea el que derroche más imaginación. Filtró dos pases por arriba a Benzema, al que se le notó no estar al cien por cien, pero ambos infructuosos, el primero por fuera de juego. Corría el tiempo sin ocasiones claras y al Real Madrid le aparecieron fantasmas del pasado frente a rivales a priori inferiores. La derrota frente al Sheriff (1-2) y el empate (0-0) contra Osasuna sobrevolaban el Santiago Bernabéu, mientras el Cádiz creyó en sacar los tres puntos durante 30 segundos. Balón perdido por Hazard al intentar sobrepasar a su marcador, pitos en el Bernabéu y contragolpe que Álvaro Negredo no acertó a culminar y cumplir la ley del ex.

El Cádiz resistió el asedio despejando balones de todo tipo y con cualquier parte, legal, del cuerpo. 36 disparos del Real Madrid en todo el encuentro, 28 de ellos en una segunda mitad en la que fue superior más allá de la posesión, pero el balón no le quiso entrar anoche a los de Ancelotti.