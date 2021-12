Aplazados once partidos de fútbol en Bizkaia por falta de árbitros

"Se trata de una situación atípica que requiere una reflexión y la búsqueda de soluciones para que no se vuelva a repetir". Las declaraciones salen de cargos de la Federación Vasca de Fútbol y de la Federación Vizcaina de Fútbol, que han tenido que hacer frente a un escenario imprevisto durante este largo puente festivo, que ha generado el aplazamiento de un total de once partidos oficiales que se debían haber disputado en Bizkaia en diferentes categorías inferiores organizadas por estos dos organismos debido a la falta de árbitros que dirigieran dichos partidos.



En concreto, dos de ellos corresponden a la Liga Vasca Juvenil (Basconia-Leioa B y Danok Bat C-Añorga), otros dos a la Liga Vasca Cadete (Retuerto-Zarautz e Indautxu-Leioa) y uno de la Liga Vasca Femenina (Leioako Emakumeak-Eibar B), en los concernientes a categoría vasca; tres de Juvenil Segunda División (Serralta-Karrantza, Askartza B-Gorliz y Bizkerre-Astiene), otro de Territorial Primera Femenina (Berri Otxoa A-Pauldarrak B) y dos más en Territorial Segunda Femenina (Ortuellako Jendea-Bizkerre C y Enkarterri Neskak-Galdakao), en categoría territorial.

Las fechas, que algunos colegiados han aprovechado para realizar algún viaje o escapada, y la concentración de encuentros programados para el pasado sábado, día 4 y primera jornada del largo puente, explican la imposibilidad de poder asignar árbitros para los encuentros mencionados. En algunos de ellos, se propuso a ciertos equipos implicados la opción de disputar esos encuentros 24 horas después, porque la jornada del sábado "absorbía el 80% del total de partidos previstos, una barbaridad a la que no se podía responder", según relatan desde la federación vizcaina, que también desvela que fueron cerca de 40 colegiados destinados al fútbol escolar (infantil, alevín y benjamín) "los que tuvieron que arbitrar encuentros federados en categoría cadete cuando no tenían experiencia alguna", lo que también tuvo su impacto en ciertos partidos escolares, que tuvieron que ser dirigidos por ajenos al colegio arbitral después de recibir una formación prácticamente exprés. En otros casos, el organismo que preside Iñaki Gómez Mardones logró que algunos partidos se jueguen en el día de hoy