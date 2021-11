La Real se queda de piedra

Espanyol 1

Real Sociedad 0

ESPANYOL: Diego López; Vidal (Min. 78, Miguelón), Sergi Gómez, Cabrera, Pedrosa; Yangel, Bare (Min. 58, Morlanes); Embarba (Min. 58, Melamed), Darder, Puado (Min. 78, Wu Lei) y Raúl de Tomás (Min. 90, Loren).

REAL SOCIEDAD: Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Diego Rico; Portu (Min. 60, Barrenetxea), Zubimendi, Guevara (Min. 82, Navarro), Januzaj; Sorloth (Min. 60, Isak) y Ozarzabal.

Gol: 1-0: Min. 77; Yangel Herrera.

Árbitro: Mateu Lahoz, del Colegio valenciano. Amonestó a Sorloth y Aleix Vidal.

Incidencias: RCDE Stadium, 19.935 espectadores.

Un gol del venezolano Yangel Herrera en el minuto 77 dio un sorprendente triunfo al Espanyol ante la Real Sociedad muy superior, pero incapaz de lograr batir la portería del veterano Diego López. El equipo txuri-urdin llevaba sin perder desde la primera jornada liguera, cuando perdió por 4-2 en el Camp Nou. Pero en cuatro días, lleva dos derrotas consecutivas. El pasado jueves en Mónaco (1-0), en un partido clave de la Europa League y ayer en el RCDE Stadium.

El tanto del equipo local llegó cuando el cuadro de Imanol Alguacil hacía más méritos para adelantarse en el marcador. Mandó un balón a un poste e Isak firmó una diana anulada en el minuto 65 ante la sorpresa de todos los jugadores, sobre todo los del equipo donostiarra. El colegiado Mateu Lahoz dejó seguir la jugada cuando el balón pegó en su cuerpo, y la acción terminó en gol. Entonces, Lahoz lo anuló, rectificando la ventaja que había concedido.

"No sé si en la televisión se habrá visto más claro, pero de verdad que no lo entiendo. Le he preguntado seis veces y me dice que mejora la jugada", comentó tras el partido Mikel Oyarzabal, que también confesó el "enfado" del equipo por haber partido el partido. Imanol Alguacil, por su parte, no quiso opinar por respeto al colectivo arbitral.

En la primera mitad, la Real Sociedad marcó el ritmo, pero se encontró con un buen Diego López en la portería del Espanyol. El meta desvió un tiro de Le Normand a un poste y a medida que avanzó el choque, el fútbol más ofensivo de los de Imanol se fue diluyendo y el pulso fue más equilibrado.

Javi Puado tuvo las mejores ocasiones del Espanyol. El canterano pudo sorprender a Remiro en el minuto 32, obligando al meta a lucirse, y mandó un balón a un palo en el 38. Los locales demostraban que tenían capacidad suficiente arriba para sorprender al cuadro vasco.

En la segunda mitad, los dos equipos incrementaron las revoluciones. El Espanyol renunció a su planteamiento conservador y abrió espacios, mientras que la Real Sociedad aceptó el intercambio de golpes en el césped de Cornellá.

El equipo vasco, en ese escenario, fue más dominador y en el minuto 63 estrelló un balón en un poste e Isak, en el 65, lo envió al fondo de la red picándolo con precisión ante Diego López, pero el VAR anuló el gol tras una larga deliberación porque la pelota tocó antes en el árbitro.

En el momento más inesperado



La Real, con un fantástico Januzaj, hacía más méritos para ponerse por delante ante un Espanyol de crisis de juego, pero los locales acertaron cuando más lo necesitaban y Yangel Herrera firmó el 1-0 en el minuto 77 con un latigazo desde la frontal.

La diana dio alas al Espanyol, dispuesto a sentenciar el duelo. Lo probó Raúl de Tomás, sin éxito, y después Wu Lei, que adelantó en exceso el balón cuando solo encaró un mano a mano con Remiro.

Los locales no tuvieron la ocasión de lamentar la ocasión perdida por el delantero chino, aguantaron la ofensiva final de la Real Sociedad y sellaron un triunfo impensado tras resistir en el tiempo añadido.